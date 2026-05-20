Депутатите обсъждат три варианта за промени в НПК – един за контрола над разследващия главния прокурор

Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промени в НПК – Наказателно-процесуалния кодекс. Два от тях са внесени от Министерския съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от ангажиментите, които сме поели по Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на прокурора, който ще разследва главния прокурор или неговите заместници.

Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство; право на информация в наказателното производство; както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за европейска заповед за арест.

Третият законопроект е внесен от „Демократична България“. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. Според вносителите въвеждането на право на жалба незабавно след връчване на постановлението гарантира, че лишаването от свобода ще бъде предмет на независима съдебна преценка и това ще става в най-кратки срокове.

В програмата за деня е включено и ратифициране на Договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност. А следобяд Временната комисия за изработване на нов Правилник на НС ще обсъди предложенията за промени.

Днес предстои и дебат по приемане на нови правила за работа на Народното събрание, срещу които от опозицията възразиха, определяйки ги като „скандални, вредни, опасни и арогантни“. Има опасения, че с тях ще бъде ограничен контролът върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност.

Те предвиждат двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, а всички процедури – от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

Вчера управляващите защитиха предложенията си и заявиха, че те целят подобряване на парламентарната работа.