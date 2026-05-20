Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви Си пред Путин

Китайският президент Си Дзинпин заяви пред руския си колега Владимир Путин, че отношенията между Китай и Русия са непоклатими, предаде агенция „Синхуа“, цитирана от БТА. Двамата лидери се срещнаха в Пекин, където проведоха разговори в Дома на народните събрания.

По думите на Си, китайско-руските отношения са достигнали високо ниво благодарение на непрекъснатото задълбочаване на политическото доверие и стратегическата координация между двете държави. Той подчерта, че партньорството е устояло на „хиляда изпитания“.

От своя страна Путин определи отношенията между Москва и Пекин като „безпрецедентни“. Руският президент каза, че сътрудничеството между двете страни вече представлява глобален модел на партньорство и стратегическо взаимодействие.

