"Демократична България" сезираха ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай

“Демократична България” сезира ГДБОП заради данни за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай. Формацията настоява да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, свързани с обществени поръчки.

От формацията подчертават, че пътуването до чужда държава само по себе си не представлява неправомерно поведение. В случая те се спират на няколко обстоятелства, за които искат проверка – честотата на пътуванията, дестинацията и възможността по същото време до Дубай да са пътували и лица, свързани с дружества, участващи в обществени поръчки. В сигнала се настоява ГДБОП да установи всички пътувания на Делян Пеевски до Дубай, датите на напускане и завръщане, маршрутите, използваните превозвачи, конкретните полети, евентуалните придружаващи лица и вида транспорт.

От “Демократична България” настояват ГДБОП да изиска и анализира данните на ГД „Гранична полиция“ за лицата, които са пътували до Дубай или Обединените арабски емирства до два дни преди съответните пътувания на Пеевски, както и за тези, които са се завърнали до два дни след неговото връщане. Според тях този времеви прозорец би позволил да се установи дали има хора, които са пътували с определена цел – среща с Пеевски. От коалицията отбелязват, че за да се достигне до пълните факти, пътувалите би следвало да бъдат съпоставени с Търговския регистър и с регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

От „Демократична България“ обръщат внимание, че не става дума само за публично видимите крайни собственици.

„Важни са и хората, които имат фактическа или формална роля във фирмените структури, но невинаги са разпознаваеми на пръв прочит. Друг въпрос е дали свързаните дружества са участвали в обществени поръчки, печелили ли са договори, получавали ли са анекси, индексации, авансови плащания или други финансови облаги от публичен ресурс”, изтъкват те.

Особено важна е времевата връзка. Ако след пътуване до Дубай е обявена процедура, променени са условия, отстранени са конкуренти, подписан е договор или е извършено авансово плащане в полза на свързана фирма, това би било сериозен индикатор за проверка.

Формацията настоява да се проверят и признаци за предварително предопределяне на поръчки, като например ограничителни условия, необичайно кратки срокове, изисквания, написани по профила на конкретна фирма, липса на реална конкуренция, участие на свързани дружества, последващи изменения на договори, големи авансови плащания или необосновано завишени стойности.

В сигнала се иска да бъдат проверени и евентуални финансови потоци между установените дружества, техните собственици, управители, свързани лица, консултанти, посредници и лица от политическото или административното обкръжение на Делян Пеевски.

Припомняме, че в първите дни на 52-то НС от “Демократична България” внесоха проект на решение за създаване на временна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с несъответствия между официално декларирано имуществено състояние, декларирани доходи, извършвани значителни разходи и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски, както и за ползване на частни самолети. Предложението им беше отхвърлено.