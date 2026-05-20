РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Полицията в Пловдив спря кражбата на 47 влекача и полуремаркета

влекач еконт

Служители от отдел „Икономическа полиция“ – Пловдив осуетиха мащабна престъпна схема за кражба и незаконно извеждане зад граница на 47 лизингови влекача и полуремаркета. Действията на криминалистите са предприети в условията на неотложност след сигнал от потърпевшата логистична компания, съобщиха от Областната дирекция на МВР .

Благодарение на бързата намеса на полицията е предотвратен опит за незаконен износ на мащабни корпоративни активи извън пределите на страната. Разследването стартира, след като ръководството на логистичното дружество „Еконт Експрес“ АД е потърсило съдействие от полицията поради реална опасност от укриване на активи.

ekont

Обект на престъпния интерес са били 47 влекача, придобити на лизинг, които впоследствие били отдадени чрез сублизинг на друга фирма. Вместо да изпълнява договорните си отношения обаче, приемащата компания е подготвила прецизна схема за неправомерно разпореждане с чуждото имущество и транспортирането на тежкотоварните камиони извън България.

econt truck

Под прекия надзор на „Районна прокуратура – Пловдив“ са извършени масирани оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. При спецакцията са претърсени офис и лек автомобил, ползвани от заподозрените лица. Част от обсебеното имущество е локализирано на ТИР-паркинг край Пловдив, където криминалистите откриват два от търсените влекачи. Превозните средства вече са били подготвени за износ – със свалени регистрационни табели и натоварени в ремарке.

Като основен заподозрян за организирането на схемата е задържан 42-годишен мъж. С постановление на прокурора той е привлечен като обвиняем и приведен в ареста за срок до 72 часа. На място са иззети множество документи, фактури, печати и мобилни телефони, а в рамките на досъдебното производство са разпитани десетки свидетели, включително пред съдия от „Районен съд – Пловдив“.

съд пловдив

От ограбената логистична компания изразиха официална признателност към служителите на МВР за проявения висок професионализъм. В писмото им се казва следното: „За нас беше особено впечатляващо да видим такава мобилизация, координация и отдаденост в защита на обществения ред, правовата държава и бизнес средата в Република България“.

Персонални благодарности за успешното пресичане на престъплението са отправени към началника на отдел „Икономическа полиция“ – Пловдив Георги Боюклиев, началника на сектор „Финансова и стопанска престъпност“ гл. инспектор Георги Казаков, както и към инспекторите Пламен Михайлов, Илия Георгиев, Тодор Масурски, Димитър Хаджиев, Женя Илиева и Даниела Пеева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.