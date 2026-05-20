Мениджърите на „Емка“ предлагат изплащане на дивидент от по 0.0737 евро за 2025 г.

Фирмата за производство на други електрически и електронни проводници и кабели „Емка“ АД приключи 2025 г. с нетна печалба в размер на 8 795 312.91 лв. ( 4496972.08 евро). Мениджърите ѝ предлагат част от нея да се изплати като дивидент. Брутната сума на една акция ще е 0.0737 евро, а изплащане ще започне на 18 август чрез „Централен депозитар“ АД и „Юробанк България“ АД. Решението за това разпределение ще вземе редовното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 22 юни в Севлиево.

Останалата част от печалбата ще бъде отнесена във фонд „Неразпределена печалба“.

Преди това акционерите ще трябва да приемат доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на борда от отговорност за дейността им през миналата година.

В дневния ред са и точките за промяна на броя на членовете на съвета на директорите от четири на шест члена, както и в състава на управителния орган. Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на директорите.

Има предложение и за определя на годишна премия на членовете на борда на директорите.

Ще се обсъдят и промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 9 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на „Емка“ на „Българска фондова борса„, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, могат да се сключват до 4 юни.

За началото на тази година цените на тези акции лъкатушат по ценовата стълбица, но добавяха стойност – от 1.04 евро през януари до 1.18 евро в момента. Това оценява компанията на над 51 млн. евро пазарна капитализация.

Най-големите акционери в компанията от Севлиево са „Индустриален капитал холдинг“ с дял от 33.12%, „КЕМП“ АД – с 37.37% и ЗУПФ „Алианц България“ – с 6.93% от книжата с право на глас. Останалите акции се държат от по-малки инвеститори.

Припомняме, че от печалбата за 2024 г. беше разпределен дивидент от по 0.0842 лева на акция. Същата сума беше изплатена и за 2023 година.