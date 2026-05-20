РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Правосъдният министър поиска освобождаването на шефката на Агенцията по вписванията

Правосъдният министър поиска освобождаването на шефката на Агенцията по вписванията

Правосъдният министър Николай Найденов обяви на брифинг в Министерския съвет, че е предложил освобождаването на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева заради установени „фрапиращи и недопустими практики“ в институцията. Проверките са показали сериозни проблеми в административната и финансовата дейност на агенцията.

Министърът посочи, че още в първия си работен ден е изискал всички доклади от инспектората и вътрешния одит. Според резултатите 60% от щатните бройки в общата администрация са незаети, липсват ключови ръководни позиции, а финансовото управление е в „безпорядък“. Найденов заяви още, че има слабости при обществените поръчки, регистърът по несъстоятелност не е въведен, а в публичното пространство са се появили данни за изхвърлени документи с лични данни.

Сигнали за нередности са постъпвали още през 2024 и 2025 година, но проверките са били възпрепятствани чрез забавяне на информация и предоставяне на неверни данни. Въпреки препоръките за освобождаване на директора и сезиране на прокуратурата, такива действия не са били предприети, а ръководството е получавало високи оценки и бонуси. Очаква се новото ръководство на агенцията да бъде обявено след съгласуване с министър-председателя.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.