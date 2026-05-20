Правосъдният министър поиска освобождаването на шефката на Агенцията по вписванията

Правосъдният министър Николай Найденов обяви на брифинг в Министерския съвет, че е предложил освобождаването на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева заради установени „фрапиращи и недопустими практики“ в институцията. Проверките са показали сериозни проблеми в административната и финансовата дейност на агенцията.

Министърът посочи, че още в първия си работен ден е изискал всички доклади от инспектората и вътрешния одит. Според резултатите 60% от щатните бройки в общата администрация са незаети, липсват ключови ръководни позиции, а финансовото управление е в „безпорядък“. Найденов заяви още, че има слабости при обществените поръчки, регистърът по несъстоятелност не е въведен, а в публичното пространство са се появили данни за изхвърлени документи с лични данни.

Сигнали за нередности са постъпвали още през 2024 и 2025 година, но проверките са били възпрепятствани чрез забавяне на информация и предоставяне на неверни данни. Въпреки препоръките за освобождаване на директора и сезиране на прокуратурата, такива действия не са били предприети, а ръководството е получавало високи оценки и бонуси. Очаква се новото ръководство на агенцията да бъде обявено след съгласуване с министър-председателя.