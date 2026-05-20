Пет държави предлагат поетапно членство в ЕС за Западните Балкани

Австрия, Италия, Словакия, Словения и Чехия призоваха Европейската комисия да преразгледа подхода си за привличане на потенциални страни от Западните Балкани в единния пазар на Европейския съюз. Това има за цел да предотврати попадането им в сферата на влияние на Русия и Китай, съобщи порталът Euractiv, позовавайки се на документ на Евросъюза.

„Необходими са силни и привлекателни стимули, за да се поддържа темпото на разширяване и да се ускори европейската интеграция“, пишат инициаторите на документа, които предоставят политическа подкрепа за стремежите за членство в ЕС на Албания, Северна Македония, Сърбия и Черна гора. Авторите на проекта вярват, че новият подход ще помогне на Европейския съюз да засили геополитическото си влияние и да противодейства на влиянието на Москва или Пекин. „Достъпът, основан на заслуги – постепенен, ако е необходимо – до европейския единен пазар – представлява такъв стимул“, се казва в документа.

Авторите описват предложения модел като „систематична секторна интеграция“.

„Постепенната интеграция трябва да се прилага активно и систематично, след като дадена страна кандидатка е демонстрирала високо ниво на съответствие със законодателството на ЕС в съответната глава“, се казва в документа. Отбелязва се обаче, че трябва да се осигурят предпазни мерки в случай, че страна, ползваща се със специален достъп до пазара на ЕС, започне да се отклонява от него.

Според Euractiv,

документът предлага включването на няколко нови сектора за обсъждане,

като транспорт, енергийни и електроенергийни пазари, цифровия единен пазар, стратегии за конкурентоспособност и политика за критични суровини.

От Euractiv смятат, че по отношение на амбицията си документът не отговаря на идеята страните кандидатки да получат статут на наблюдатели в органите на ЕС, докато завършват предприсъединителните си глави. Тази идея беше предложена миналата седмица от албанския външен министър Ферит Ходжа.