Любомир Монов става вице на Димитър Стоянов

Любомир Монов става заместник на Димитър Стоянов

Със заповед на премиера Румен Радев за заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов, съобщиха от правителствената пресслужба.

Припомняме, че на 13 май Министерският съвет реши Монов да бъде освободен от длъжността “Директор на дирекция “Отбранителна политика и планиране” и от военна служба. Сега във военното ведомство той ще си сътрудничи с другия заместник на Димитър Стоянов – Катерина Владимирова Граматикова.

Кой е Любомир Монов?

Монов е български офицер и бригаден генерал, който към 2024 година оглавява дирекция „Отбранителна политика и планиране“ в Министерство на отбраната. Кариерата му преминава през различни структури на Военновъздушните сили и Министерството на отбраната, като е свързана със стратегическото планиране, кадровата политика и отбранителната стратегия.

Роден е на 18 март 1967 година в Плевен. Завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, по-късно и Военна академия „Г. С. Раковски“, а също и Националния университет по отбраната на САЩ. Военната му служба започва в 11-а учебна авиобаза в село Щръклево, след което заема различни длъжности в щаба на ВВС и в Министерството на отбраната.

През 2018 година защитава дисертация, посветена на противодействието на хибридните заплахи срещу националната сигурност на България. От юни 2023 година е временно изпълняващ длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, а година по-късно е назначен за титуляр и е удостоен с висшето военно звание „бригаден генерал“.

