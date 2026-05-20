Андрей Цеков: „Прогресивна България“ спуска тъмнина в стаята на управлението (част 1)

Новият парламентарен правилник води към пълзящ авторитаризъм, който партията на Радев се опитва да наложи, смята Андрей Цеков

Всяко управление трябва да е прозрачно, да се знае какво върши, как и защо го върши. Това се случва обикновено под формата на парламентарен контрол. Новият правилник за организацията и дейността на НС драстично редуцира възможностите за този контрол.

Най-фрапантният текст в проекта за правилник е отмяната на правото на всеки народен представител да получава от всеки орган на държавна или местна власт всяка необходима му информация. Сега депутатът няма да има тези правомощия. Явно правителството не желае публичност за действията си. Съмнителните неща се правят на тъмно и на тихо.

Като добавим към това орязването на възможностите за парламентарен контрол и правото на министрите да отговарят не пряко, а писмено, получаваме стилът на новата власт. Писмените отговори са удобен начин за криене на информация от администрацията.

Антон Кутев е всеизвестен с изключителната си политическа арогантност, той е сред хората, които навремето вдигнаха Пеевски на ръце, сложиха го в ДАНС и му поднесоха държавата на тепсия. На негово място бих стоял по-далече от микрофоните, защото тези факти не се забравят.

Пакетът на правителството за борба с високите цени противоречи на фундаментални конституционни принципи на ЕС. Цените у нас са високи заради наличие на пазарни аномалии, антиконкурентни практики и налагане на пазарна сила. С тях е сложен да се справя последният председател на Димитровския комсомол.

52-ият парламент започва работа с крилатата фраза на Йордан Цонев: „Ще правим каквото си решим“.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият депутат и министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

