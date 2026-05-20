Транспортният министър обяви, че от юни започват проверки на морските атракциони

„Осигуряването на безопасност на атракционите по време на летния туристически сезон е основният приоритет пред нас и затова контролът ще бъде засилен”. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща с ръководството на „Морска администрация“ и представители на Гражданска въздухоплавателна администрация. В разговора участваха и заместник-министрите Анна Натова и Христина Велинова.

На срещата е било подчертано, че е необходимо да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, а наредбите към него се подготвят от различни институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца.

В планираните от юни проверки на водните атракциони детайлно ще се следи за спазването на правилата за безопасност и за техническата изправност на оборудването. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск.

Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности. Изпълнителната агенция „Морска администрация“ ще осъществява редовни и внезапни проверки с разширен обхват през целия летен сезон.

Припомняме, че през август миналата година в Несебър загина дете след трагичен инцидент с “парасейлинг”. Това стана след скъсване на предпазните колани. Впоследствие стана ясно, че те са били в лошо състояние.  

