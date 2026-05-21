На две четения в един ден парламентът актуализира глобите, събирани от АДФИ

На две четения в един ден със 167 гласа „За“, 9 гласа „Против“ (само на депутати от „Възраждане“) и нито един глас „Въздържал се“ парламентът актуализира глобите, събирани от АДФИ – Агенцията за държавна финансова инспекция, като ги записа в евро.

Така например дължими суми в размер на „от 500 до 3000 лв.“ се заменят с „от 255,65 до 1533,88 евро“; „от 500 до 1500 лв.“ се заменят с „от 255,65 до 766,94 евро“; „от 500 до 2000 лв.“ се заменят с „от 255,65 до 1022,58 евро“; „от 250 до 1000 лв.“ се заменят с „от 127,82 до 511,29 евро“.

Причините за предлаганите промени, предложени от Министерския съвет, бяха обяснени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова, която припомни, че това се прави на основание Решение на Съвета на ЕС от 8 юли 2025 г. за приемането на еврото от Република България, прието в съответствие с чл. 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по силата на чл. 4 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, считано от 1 януари 2026 година.

Припомняме, че АДФИ налага глоби, когато регистрира незаконосъобразни действия при възлагането и изпълнението на обществени поръчки, при харченето на публични средства и при счетоводни грешки на държавни структури.

В отчета за дейността си за 2024 г. АДФИ обяви, че при извършените 614 финансови инспекции, установените виновно причинени вреди на проверявани организации и лица, са общо 2 877 641 лв., като увеличението спрямо предходната 2023 г. е с 2 459 318 лева. Възстановените вреди до

приключване на финансовите инспекции са 272 791 лв. или 9% от общо установените през

2024 година.