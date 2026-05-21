Министър Шишков говори експертно, но и успиващо – проверявайте данните на МРРБ, призова Нанков от ГЕРБ при изслушването

„Това изслушване или е преждевременно организирано, или просто вие не успяхте да отговорите на въпросите, които си задават жителите на Родопска област„, това коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш регионален министър Николай Нанков по повод изслушването на министър Шишков, свързано със свлачището в Пампорово.

Нанков уточни, че е очаквал министърът да обяви конкретни срокове, в които ще бъде организиран обходният маршрут, както и ще бъдат извършени дейности по проектирането и укрепването на свлачището.

„Вие само поехте ангажимент в 7-дневен срок да бъде нанесен на кадастралната карта съществуващ път„, отбеляза депутатът от ГЕРБ-СДС.

След това той подчерта, че Родопска област е най-необлагодетелстваната в България от гледна точка на транспортна достъпност. Единственият достъп дотам е по шосе. След това Николай Нанков предположи, че вероятно ще трябва да се организира ново изслушване – след два, три месеца, на което министър Шишков да обяви конкретни срокове.

Нанков даде пример, че преди време за свлачище при разклона за село Тикале само за 22 дена е бил направен обходен маршрут, а сега – 20 дни след бедствието в Пампорово – все още не могат да се дадат срокове, в които ще има такъв.

След това Нанков обърна внимание, че в района на Смолян и по-специално за местността Райковски ливади от 2009 г. има „свлачищна забрана“ – т.е. не се строи заради риск от подобни рискове.

„За това строителствата в региона са от 2001 и от 2006 г., но не по-късно„, обясни Нанков. Той сподели и любопитната подробност, че Смоленските езера са единствените в страната, чийто генезис е свързан със свлачищни процеси.

След това той открои няколко проблема, които постави като въпроси към министър Шишков:

Защо през последните 5 години се е прекратил мониторингът върху свлачищните процеси в България, след като е работела прекрасна система, която в реално време 24/7 с помощта на най-съвременните технологии следяла всички геодинамични процеси в страната?

Защо Иван Шишков, докато е бил служебен министър, не е изискал да се изготви общият устройствен план за Пампорово? В тази връзка Николай Нанков отбеляза, че „министърът говори експертно, но успиващо“ и че трябва да се проверяват данните на сайта на Министерството на регионалното развитие.

По-конкретно Нанков упрекна министър Шишков в известна фактологична неточност. През последните 10-12 години са били изготвени общи устройствени планове за 2/3 от общините в страната и такъв е имало и за Пампорово. Но през 2021 г. – по време на третия кабинет на Борисов била заложена процедура по изменението му. Целта била да се осигурят всички предпоставки за предвидимо и планово, а не хаотично застрояване, обясни Нанков.

След това той уточни, че в момента екологичната оценка на новия общ устройствен план се обжалва.

Накрая Николай Нанков подчерта, че арх. Шишков има изключителния шанс от над 20 години насам да изпълни всички задачи, които си е поставил в рамките на 4-годишния си пълен, несменяем мандат. „Ще му пожелаем успех и във всичките си действия ще се ръководим от това да бъдем градивни и конструктивни“, завърши изказването си бившият регионален министър.