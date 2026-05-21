Енергийният министър сменя ръководството на Българския енергиен холдинг

Енергийният министър Ива Петрова обяви, че една от следващите ѝ стъпки ще бъде освобождаването на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и назначаването на нов управленски екип. По думите ѝ, целта е да се повишат ефективността и прозрачността в работата на дружеството.

На брифинг министърът заяви, че е установено сериозно забавяне по ключови проекти и реформи, което може да постави под риск над 1 млрд. евро европейско финансиране. Тя съобщи, че започва детайлен одит на БЕХ, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности “ и „Мини Марица-изток“. Според Петрова има изоставане по изпълнението на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по усвояването на средства от Модернизационния фонд и т.нар. Норвежка програма.

Енергийният министър посочи още, че липсва достатъчен напредък по стратегическата визия за комплекса „Марица-изток“, който е ключов за енергийната сигурност и заетостта в региона. Тя подчерта, че предстоят промени в Закона за енергетиката, Закона за възобновяемите енергийни източници и Закона за енергийната ефективност, за да бъде адаптирана нормативната рамка към новите изисквания в сектора. Петрова допълни, че в петък ще проведе среща с турските си колеги по темата за договора с „Боташ“, която определи като приоритетна.

