Огнищата на ебола и хантавирус ни предупреждават, че трябва да сме по-добре подготвени, ако искаме да предотвратим следващата пандемия

Две редки огнища на заболявания само за две седмици – Андски хантавирус и ебола Bundibugyo – причиниха смъртни случаи и предизвикаха скъпи международни реакции. Заедно те разкриват пропуск не в способността ни да реагираме, а в готовността ни да предвиждаме, предотвратяваме и действаме предпазливо.

Огнището на хантавирус на експедиционен круиз в южната част на Атлантическия океан се разви бавно. Изминаха три седмици между смъртта на един пътник на 11 април и свързването на случая с хантавирус на 2 май. През това време пътниците на борда на кораба MV Hondius продължили маршрута си, след като им било казано, че мъжът вероятно е починал по естествени причини. Те посетили отдалечени острови и се хранели заедно на едни и същи маси. Над 30 пътници слезли на остров Света Елена и отпътували в различни посоки със самолет.

От 27 април ситуацията на кораба се влошила. Един пътник бил евакуиран по медицински причини от остров Възнесение, няколко други се разболели, а една жена починала.

Един приключенски круиз в отдалечен район се превърна в скъп международен здравен инцидент, изискващ координация от Световната здравна организация, намесата на испанския министър-председател и правителства, които чартърираха самолети, за да върнат гражданите си от Тенерифе за седмици на изолация. Възможно е да се появят още случаи.

Второто огнище предизвика незабавна тревога. Доклад на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (Africa CDC) от миналия петък посочи 65 смъртни случая и над 260 случая на ебола в Демократична република Конго, съсредоточени в отдалечената провинция Итури, граничеща с Уганда и Южен Судан. Тъй като еболата е ендемична за ДР Конго, тя обикновено се засича рано дори един или два смъртни случая се докладват на СЗО. Това огнище обаче се е разпространявало седмици преди потвърждението. Когато най-накрая било идентифицирано като редкия щам Bundibugyo, Africa CDC и СЗО бързо предупредили света.

Човешката цена на разпространението на вируса е опустошителна. Итури е регион, който вече е уязвим поради конфликти и поредица от здравни кризи. Местните общности преживяха две години на най-тежкото огнище на ебола в историята на ДР Конго, приключило едва през 2020 година. Здравните работници действат при трудни условия, често без надеждна инфраструктура или доставки. Идентифицирането на заболяване и реакцията при такива обстоятелства са огромно предизвикателство, а националната и международната подкрепа са жизненоважни за ранното откриване и готовността в най-уязвимите части на света.

Всяко огнище носи уроци. И при двете, предвиждането и реакцията спрямо известни рискове биха могли да спасят животи и да предотвратят международни здравни кризи.

Андският хантавирус е ендемичен за Аржентина, а случаите се увеличават тази година. Повече от 500 кораба отплават ежегодно от Ушуая, много от тях с пътници, които преди качването са се наслаждавали на природата. Андският хантавирус се предава между хора чрез близък контакт както показа огнище през 2018 г., когато заразен мъж предал вируса на четирима души, седящи на неговата маса, а на друг само по време на кратък поздрав.

Когато пътник на круиз, тръгнал от Ушуая, развие остро респираторно заболяване, хантавирусът трябва да бъде сред възможните диагнози. Медицинските протоколи на корабите трябва да отразяват ендемичната картина на заболяванията в отправните пристанища. Макар хората да не искат да носят маски или да се изолират по време на пътуването на живота си, алтернативата се оказа много по-лоша.

В Итури, когато тестовете за щама Zaire се оказали отрицателни, случаите очевидно били оставени на заден план. В страна с дълга и болезнена история на ебола, група случаи на хеморагична треска трябва да се разглежда като потенциална ебола, докато не бъде категорично доказано обратното.

Това означава на практика предпазливост, основана на оценка на риска: географията, ендемичните модели на заболяванията и местната история на огнища трябва да определят какво клиницистите и системите за наблюдение планират и търсят. Постоянен мултидисциплинарен орган от учени епидемиолози, еколози, клиницисти и други експерти посветен на непрекъснатото картографиране на тези известни рискове и превръщането им в географски адаптирани протоколи, би могъл да направи подобно предвиждане систематично, а не случайно.

Тези пропуски са важни не само за хантавируса и ебола Bundibugyo. Система за наблюдение, която пропуска хеморагична треска или не отчита ендемичните рискове в отправно пристанище, ще бъде също толкова сляпа за нещо далеч по-опасно нов патоген или познат вирус, който тихомълком е придобил способност за по-широко разпространение и може да се превърне в следващата пандемия. Следващото заболяване, което ще се възползва от тези слабости, може да не ни даде седмици, за да разберем какво се случва. Може да ни даде дни.

Въпросът не е дали можем да си позволим по-умно наблюдение и по-добра подготовка, основана на риска, а дали можем да си позволим да пренебрегваме предупредителните знаци на климатичните промени, загубата на биоразнообразие и моделите на разпространение на болестите, които са точно пред нас, ако сме достатъчно внимателни да ги видим.

