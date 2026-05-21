ЗАД “Армеец” се включи в Хартата за правата на жертвите на пътнотранспортни произшествия

На своята 30-годишнина компанията стана част от ключовата европейска инициатива за пътна безопасност

Навръх своята голяма 30-годишнина и броени седмици след като компанията отпразнува юбилея си, ЗАД „Армеец“ направи още една важна стъпка в утвърждаването на своя ангажимент към отговорността и общественото доверие, като официално се присъедини към Хартата за правата на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Този акт подчертава дългогодишния фокус на компанията върху прозрачността, грижата за клиентите и социалната отговорност, както и последователния ѝ ангажимент към подобряване на пътната безопасност в България.

Хартата за правата на жертвите на пътнотранспортни произшествия служи като етичен кодекс за организациите, ангажирани с обезщетяването на пострадали при пътнотранспортни инциденти. Сред нейните поддръжници са застрахователи, брокери, бюра „Зелена карта“, компенсационни органи и гаранционни фондове от цяла Европа и страните от системата „Зелена карта“. Инициативата е вдъхновена от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и е създадена от Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE), Института по европейско транспортно право (IETL) и Съвета на бюрата (COB).

По повод решението Константин Велев, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец“, заяви, че присъединяването към Хартата е естествено продължение на мисията на компанията да предоставя справедливо, прозрачно и навременно обслужване, като същевременно допринася за намаляване на рисковете по пътищата.

„Като един от водещите доставчици на автомобилно застраховане в България вярваме, че подкрепата за Хартата е важна стъпка, която поставя хората и техните права в центъра на нашата дейност. С този ангажимент ясно заявяваме своята отдаденост към по-висока пътна безопасност, по-голямо доверие и по-висока социална отговорност“, заяви той.

ЗАД „Армеец“ е част от една от най-големите и диверсифицирани холдингови групи в България и региона. През последните три десетилетия компанията изгради силно национално присъствие с 54 агенции и 23 офиса в цялата страна, като активно подкрепя инициативи в областта на образованието, спорта, опазването на околната среда и други обществено значими каузи чрез своята програма за корпоративна социална отговорност.

По повод своята 30-годишнина компанията финансира и издаването на значимия труд на проф. Пламен Митев – „Размисли за една епопея: 150 години от Априлското въстание“.