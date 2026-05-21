Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения в конспирация за убийство на американци срещу бившия кубински лидер Раул Кастро. Много международни наблюдатели са убедени, че това е нов опит за оказване на натиск върху настоящото кубинско правителство и се чудят дали настоящата ситуация ще доведе до открита конфронтация със САЩ или до сваляне на кубинското ръководство, както се случи преди това във Венецуела.

(Атланта, САЩ)

Защо повдигането на обвинения срещу Кастро може да доведе до война между САЩ и Куба

Тръмп твърди, че кубинското правителство е „отчаяно“ да постигне сделка, но той е казал същото за Венецуела и Иран, където преговорите внезапно се прекъснаха след американски военни удари. За разлика от Венецуела обаче, където армията на Мадуро беше лесно победена от американските войски, а бившите му съюзници бързо се подчиниха на исканията на Тръмп, поддръжниците на Кастро вероятно ще реагират по-агресивно.

Кубинската армия вече се готви да отблъсне потенциална атака на САЩ, а президентът Диас-Канел се закле, че всеки опит за нахлуване ще доведе до „кървава баня“. Военни маневри се провеждат на целия остров и правителството предупреждава цивилното население да се подготви за атака. Всяко действие срещу Кастро вероятно би довело до открита война, въпреки че Куба е значително по-малко въоръжена. Въпреки че официално е пенсиониран, 94-годишният Раул Кастро все още е наричан в Куба лидер на революцията и армейски генерал. Когато прави редки публични изяви, той все още носи военна униформа. Почти всички високопоставени политически и военни служители в момента бяха лично подбрани от Кастро.

Der Spiegel (Хамбург, Германия)

Това обвинение задейства тревога в Хавана.

Американската съдебна система повдигна обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро за убийство. Това увеличава натиска на администрацията на Тръмп върху режима в Хавана. Ще последва ли скоро военна операция, подобна на тази във Венецуела?

Темата на процеса е в най-добрия случай второстепенен въпрос в случая с обвиненията срещу Кастро. Преди всичко това е следващото действие в политическа драма. Обвинението срещу Кастро е следващият етап от ескалацията. Преди всичко това е атака срещу символ. Раул Кастро, един от първите партизани, е по-малкият брат на кубинския революционен лидер Фидел Кастро, който почина през 2016 година. Преди пет години той се оттегли от президентския пост. Въпреки това той остава централна фигура във властовата структура на страната.

Обвинението е сигнал, може би дори предвестник. По-рано тази година Тръмп нареди военна операция във Венецуела. Този акт на насилие беше предшестван от обвинителен акт срещу Николас Мадуро. Дали Раул Кастро сега е изправен пред нещо подобно?

The Times (Лондон, Великобритания)

САЩ обвиниха бившия кубински лидер Раул Кастро в убийство.

Максималното наказание по обвиненията срещу Раул Кастро е доживотен затвор. Куба не екстрадира хора в САЩ. Обвинителният акт има за цел да затегне обръча около Куба, където САЩ се стремят към преход към демокрация след 67 години диктатура. Тръмп заяви, че не очаква военна ескалация, но отбеляза, че новината бележи „много голям момент“ за кубинците и кубинските американци. „Освобождаваме Куба“, заяви той. Критиците на политиката на САЩ посочват, че десетилетията санкции срещу Куба не са довели до промяна, но са оказали силно влияние върху населението. Те смятат, че обвинителният акт е насочен към по-нататъшно изолиране на кубинското ръководство и укрепване на вътрешната опозиция.

Xinhua (Пекин, Китай)

Защо обвинителният акт срещу Раул Кастро заплашва с по-нататъшна ескалация на напрежението между САЩ и Куба?

Вашингтон приветства процеса като отдавна закъсняла стъпка към подвеждане под отговорност на виновните. За много кубинци обаче възобновяването на дело, което вече се проточи три десетилетия, беше пореден опит на Вашингтон да увеличи натиска върху Хавана и да дискредитира Кубинската революция.

Някои анализатори заявиха, че обвинителният акт е имал за цел да увеличи политическия натиск върху Хавана, но е малко вероятно да доведе до изправяне на Кастро пред съд в САЩ или да принуди кубинското правителство да приеме условията на Вашингтон.

Повече от шест десетилетия Съединените щати поддържат икономическо, търговско и финансово ембарго срещу Куба. От януари администрацията на САЩ увеличи натиска върху Хавана, като президентът Доналд Тръмп многократно обяви „превземане“ на страната.

Гранма (Хавана, Куба)

Обвиненията срещу Раул са очевидно неверни; липсва им правна, политическа или морална основа.

Събитията от 1996 г., които се използват за оправдаване на обвиненията, всъщност са били легитимен акт на защита на националния суверенитет срещу многократни нарушения на кубинското въздушно пространство. И всеки опит да се използва това оправдание срещу обвиняемите ще срещне ожесточена съпротива от страна на кубинския народ.

Това, което се случва сега, 30 години по-късно, е конспирация. Те се опитват да представят своята версия на събитията, така че международното обществено мнение да им повярва, всичко това, защото се обръщат към аудитория, чийто представител по онова време все още не са били родени.