Миналата седмица цената на биткойн се приближи до 74 000 долара, падайки до месечно дъно. До края на седмицата криптовалутата беше намалила загубите си, но за седемдневния период беше спечелила само 0.56 процента. По-широкият пазар на криптовалути се движеше синхронно: индексът CoinDesk 20, който отразява представянето на 20-те най-големи актива, се повиши с 0.64 на сто.

Продължаващата висока инфлация в САЩ ограничава способността на Федералния резерв да намалява лихвите, а конфликтът в Близкия изток продължава да оказва натиск върху рисковите активи. На този фон инвеститорите търсят алтернативи на най-големите криптовалути, като например все по-популярния токен HYPE или анонимната монета Zcash.

Биткойнът е под натиск

През седмицата от 18 до 25 май цената на биткойн се повиши с 0.56%, достигайки 77 433.87 долара в понеделник. Няколко дни по-рано най-голямата криптовалута падна до 74 000 долара, най-ниското ѝ ниво от 20 април, но се възстанови до края на седмицата.

Пазарът на дигитални активи остава под натиск от високата инфлация в САЩ, което ограничава способността на Федералния резерв да намалява лихвите, обясняват анализаторите. През април индексът на потребителските цени (CPI) в САЩ се повиши с 3.8% на годишна база, надминавайки очакванията. В момента пазарните очаквания за края на годината предполагат 47% вероятност за запазване на лихвения процент непроменен, докато приблизително 40% от участниците на пазара очакват той да се повиши. Това представлява значителен негатив за рисковите активи и води до спад в стойността на криптовалутите.

Продължаващият конфликт в Близкия изток също оказва натиск върху биткойн,

отбелязват от Института за развитие на крипто индустрията. Основният спусък беше ескалацията на напрежението между САЩ и Иран: заплахите, реториката и опасенията относно доставките на петрол провокираха нарастващи инфлационни очаквания и отлив на капитал от рискови активи. Вместо рискови активи, инвеститорите предпочетоха американски държавни облигации, чиято доходност се повиши до многомесечни върхове – около 4.59% за десетгодишни облигации.

Биткойн, който успя да възстанови загубите си, получи подкрепа от одобрението на Банковата комисия на Сената на САЩ на Clarity Act, законопроект, насочен към регулиране на крипто борсите и движението на цифрови активи, отбелязват експертите. Допълнителен положителен фактор, според него, бяха покупките от крипто китове и големи корпоративни притежатели. По-конкретно, Strategy увеличи своите биткойн притежания с близо 25 000 токена, с което общата му позиция достигна 843 740 BTC. Тази транзакция беше една от най-големите от 2024 г. насам.

Най-зле от петте най-големи криптовалути през миналата седмица се представи XRP, собственият токен на платежната система Ripple, предназначен за трансгранични преводи. Цената му падна с повече от 2% за седем дни.

Пазарната динамика показва постепенна промяна в реакцията на инвеститорите: дори умерено позитивни новини, свързани с евентуалното отваряне на Ормузкия проток и перспективите за дипломатически споразумения, вече не вдъхват същия оптимизъм. При настоящите условия устойчиво възстановяване на крипто пазара ще бъде възможно само след появата на конкретни признаци за деескалация на конфликта в Близкия изток. Пазарът на криптовалути „остава изключително крехък и волатилен“. И всеки намек за ескалация в Близкия изток, покачващи се цени на петрола или ускоряваща се инфлация биха могли незабавно да насочат пазара надолу. Това е добър момент за професионални търговци, които търгуват на възходи и падения, но не и за дългосрочни инвеститори, отбелязват анализаторите.

Дългосрочните инвеститори, междувременно, търсят алтернативи на най-големите криптовалути, които могат да демонстрират положителна динамика на стагниращ пазар.

(по материали от чуждестранния печат)