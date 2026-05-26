Мениджърите на „Албена“ предлагат дивидент от по 0.15 евро на акция

От печалбата на „Албена“ АД за 2025 г., в размер на 2 712 755.25 евро, да бъде изплатен дивидент в размер на 0.15 евро на акция. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите на туристическото дружество, насрочено за 27 юни в в к.к. Албена.

Останалата част от положителния финансов резултат ще се отнесе като неразпределена печалба.

От нетната печалба за 2024 г. най-голямата хотелиерска компания в България изплати дивидент от по 0.20 лева на акция.

Преди това акционерите ще обсъдят докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран), както и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите – Миглена Петкова Пенева – председател, Маргита Петрова Тодорова -заместник-председател, Красимир Веселинов Станев – изпълнителен директор, Пламен Гочев Димитров и Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2025 година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на „Албена“ АД на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, могат да се сключват до 10 юни.

От началото на годината котировките на акциите на дружеството лъкатушат по ценовата стълбица като се повишават и вече се търгуват по 13.40 евро за един брой. Това оценява компанията на над 57 млн. евро пазарна капитализация.

„Албена Холдинг“ АД е най-големият акционер в „Албена“ АД с дял от 2 728 964 акции или 63.86% от капитала.