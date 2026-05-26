РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Мениджърите на „Албена“ предлагат дивидент от по 0.15 евро на акция

пари евро дивидент

От печалбата на „Албена“ АД за 2025 г., в размер на 2 712 755.25 евро, да бъде изплатен дивидент в размер на 0.15 евро на акция. Решение за това ще вземе редовното общо събрание на акционерите на туристическото дружество, насрочено за 27 юни в в к.к. Албена.

Останалата част от положителния финансов резултат ще се отнесе като неразпределена печалба.

От нетната печалба за 2024 г. най-голямата хотелиерска компания в България изплати дивидент от по 0.20 лева на акция.

Преди това акционерите ще обсъдят докладите на съвета на директорите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран), годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран), както и докладите на регистрирания одитор за извършената проверка.

Общото събрание ще гласува и предложението за освобождаване на членовете на борда на директорите  – Миглена Петкова Пенева – председател, Маргита Петрова Тодорова -заместник-председател, Красимир Веселинов Станев – изпълнителен директор, Пламен Гочев Димитров и Даниела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2025 година.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 17 юли на същото място и при същия дневен ред. Сделки с акции на „Албена“ АД на „Българска фондова борса“, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, могат да се сключват до 10 юни.

От началото на годината котировките на акциите на дружеството лъкатушат по ценовата стълбица като се повишават и вече се търгуват по 13.40 евро за един брой. Това оценява компанията на над 57 млн. евро пазарна капитализация.

„Албена Холдинг“ АД е най-големият акционер в „Албена“ АД с дял от 2 728 964 акции или 63.86% от капитала.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

В кой град смятате, че е най-подходящо да се проведе Евровизия 2027?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.