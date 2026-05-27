„Реал“ – Мадрид има най-много последователи в социалните мрежи – 488 милиона

Футболната обсерватория на CIES е съставила класация на футболните клубове в света, като ги е класирала по брой последователи в основните социални мрежи: TikTok, YouTube, X, както и Facebook и Instagram. „Реал“ – Мадрид оглавява класацията с 488 милиона.

Класацията включва 100 клуба, представляващи 25 държави от всички конфедерации на Международната федерация на футболните асоциации (FIFA), с изключение на OFC (Океанска футболна конфедерация).

Второто място е за друг испански гигант – Барселона, с 442 милиона последователи. Манчестър Юнайтед, на трето място, изостава значително, с „само“ 239 милиона последователи.

В топ 10 бяха включени още: ПСЖ (Франция) – 208 милиона, Манчестър Сити (Англия) – 188 милиона, Ливърпул (Англия) – 179 милиона, Ювентус (Италия) – 178 милиона, Байерн Мюнхен (Германия) – 165 милиона, Челси (Англия) – 156 милиона и Арсенал (Англия) – 118 милиона.

Английските отбори представляват половината от топ 100.

Испания обаче все още има най-голямо представителство в топ 100 с 21 клуба. Англия е следващата със 17 отбора, а Бразилия е трета с 11 клуба.

„Фламенго“, бразилският клуб, е най-популярният неевропейски клуб със 71 милиона абонати.

„Ал-Наср“ от Саудитска Арабия, където играе Кристиано Роналдо, също показа висок резултат: 66 милиона. Американският „Маями Интер“, където играе Лионел Меси, има значително по-малко абонати: 43 милиона.