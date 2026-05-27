Когато AI помага, а умът на младите скача отвъд генерирането

Изкуственият интелект и кариерата на младите хора – това беше обсъдено по време на проведения на 22 май 2026г. в Централни хали семинар на тема: ,,AI и младите хора: ключови умения за устойчива кариера“. Организатори на обучението бяха Мулти култи колектив, като събитието бе подкрепено от European Union и Bulgaria Fund for Women.

Водещата на семинара Юлия Нойхоф е инструктор в сертифицирана програма по изкуствен интелект. Тя представи темата в няколко ключови точки. Основен акцент беше това какво може и какво не може да поеме AI от човешката дейност.

Например, той се справя с писане, превод, базово изследване и форматиране. От друга страна, AI не може да има своя позиция, глас, не може да гради истинско доверие или да носи отговорност. Именно тази особеност на изкуствения интелект отхвърля всякаква възможност AI да стане конкурент на младите хора в работата им.

Тъкмо напротив – креативното и критично мислене може да се осланя на автоматизираните системи и да ги използва като доста полезен помощник. Новите технологии могат изключително много да помогнат в кариерното развитие, ако всеки знае как да работи с тях. Най-полезната им роля е да синтезират информация. Важно е всичко получено от тях да се провери от човек. Точно уменията да добавяш лични идеи и да насочваш е ключът към стабилна професионална реализация в епохата на AI.

Семинарът ,,AI и младите хора: ключови умения за устойчива кариера“ даде възможност на всеки да изрази мнението си, да сподели притеснения и идеи как човекът да не загуби собствения си глас. Най-ценният извод от тази дискусия е, че интелигентните системи са инструмент, а не ръководител. Това разбиране е отправната точка към изграждането на кариера и бъдеще, отворени към безкрайните възможности на технологиите.