Швейцария може да затвори вратите си за чуждестранни таланти

На 14 юни Швейцария ще гласува предложение за ограничаване на населението до 10 милиона души. Тъй като то вече е над 9.1 милиона, годишната миграция ще трябва да намалее поне наполовина, за да не бъде достигнат този праг до 2050 г., както предвижда инициативата.

Това би засегнало компании от производствения бранш, банковия сектор и технологичната индустрия, които през последните десетилетия доведоха стотици хиляди чуждестранни работници, за да запълнят свободните позиции.

В централата си в Базел швейцарският фармацевтичен гигант Roche Holding AG наема служители от над 100 държави. Само след по-малко от месец достъпът до международни таланти, на който компанията дълго време разчиташе, може да бъде сериозно застрашен.

Председателят на Roche Северин Шван определи инициативата като „опасна за обществото и икономиката“. „Швейцария не може сама да удовлетвори нуждата от блестящи умове“, заяви той пред акционерите по-рано тази година. „Жизненоважно е границите да останат отворени за най-добрите таланти.“

Международната работна сила на Roche е типична за цялата страна. В Цюрих Google има над 5000 служители от 85 държави. Край Женевското езеро главният изпълнителен директор на Logitech International Ханеке Фабер подчертава значението на международните таланти от Швейцарския федерален технологичен институт, който тя нарича „MIT (Massachusetts Institute of Technology) на Европа“.

Високите заплати и качеството на живот в Швейцария обаче правят страната изключително привлекателна за чуждестранни работници, а десни политически партии твърдят, че ръстът на населението е излязъл извън контрол. Социологическите проучвания показват, че обществото е разделено почти поравно, което дава реален шанс инициативата да бъде одобрена.

За разлика от антиимиграционните кампании в други европейски държави, швейцарската инициатива не е насочена само към бежанци и търсещи убежище. Ако се наложи, тя би ограничила и достъпа на високоплатени банкери, учени и инженери.

Идеята предизвиква тревога сред ръководствата на някои от най-големите швейцарски компании.

Novartis заявява, че надеждният достъп до международни таланти е критично важен за бизнеса.

За Nestlé „свободното движение на квалифицирани специалисти от различни среди помага на Швейцария да остане иновативна и просперираща“.

Опасността не е свързана само с по-малък трудов пазар, а и с възможен разрив с Европейския съюз – най-големия експортен пазар на алпийския оазис. Принципът на свободно движение е в основата на икономическите споразумения, които осигуряват на швейцарските компании достъп до икономика на стойност 21 трилиона долара и 450 милиона потребители.

Според предложението, Берн в крайна сметка може да бъде принуден да прекрати споразуменията за свободно движение.

Въпреки това, предупрежденията за дългосрочните икономически последици трудно достигат до избирателите, които виждат непосредствени проблеми като:

дълги опашки за огледи на жилища;

високи наеми;

претъпкани влакове.

Поради което ограничението изглежда като лесно решение с посланието, че „просто няма повече място за новодошли“. Дори сред служителите на международни компании има хора, които виждат известен смисъл в идеята, особено като реакция срещу напрежението на пазара на жилища.

Така наречената „Инициатива за устойчивост“ е предложение, стартирано от Швейцарската народна партия, целящо ограничаване на постоянното население на страната до 10 милиона души до 2050 година. Томас Матер – лидер на кампанията, твърди, че проблемът са имигрантите, които според него не допринасят за икономиката.

„Ще има конкуренция“ кой ще може да вкарва хора в страната, казва той. „Компаниите ще настояват това действително да бъдат работници, които носят полза за Швейцария, а не просто злоупотребяват с убежището.“

Аргументите му намират подкрепа в страна, където ограничаването на външното влияние традиционно е популярно.

Швейцарската национална идентичност е тясно свързана с неутралитета и независимостта. Страната никога не се присъедини към ЕС, въпреки че е заобиколена от държави членки.

Получаването на швейцарско гражданство също е трудно. Процедурата започва едва след 10 години живот в страната и може да отнеме още години. Изискват се:

владеене на език;

тестове по история и политика;

доказване на успешна интеграция и познаване на швейцарския начин на живот.

Правителството ще трябва да започне да лимитира имиграцията още при достигане на 9.5 милиона жители, което може да стане само след четири години.

Решаващият въпрос е дали швейцарските избиратели ще се повлияят от риска от дългосрочни икономически щети.

В доклад от този месец швейцарският мозъчен тръст Demografik изчислява, че ограничението на населението може да намали икономическото производство с до 12% до края на века.

Според анализа, най-силно ще пострадат:

здравеопазването;

хотелиерството;

IT секторът;

строителството.

Швейцарската държавна икономическа агенция също предупреждава, че компаниите „силно зависят“ от чуждестранни работници, а притокът на квалифицирани хора от ЕС е подпомогнал бизнеса и производителността.

Патрик Ланг, главен инвестиционен стратег в базираната в Женева Global Gate Asset Management, казва, че ефектът няма да бъде внезапна катастрофа, а бавно влошаване през следващите 10–20 години.

