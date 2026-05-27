Xiaomi отчете срив на печалбата заради скъпите чипове памет и слабите продажби

Китайският производител на смартфони и електроника Xiaomi започва годината със слаби резултати, след като печалбата ѝ рязко намалява. Компанията е засегната от по-скъпите компоненти за памет, силната конкуренция и по-слабото търсене на пазара.

През първото тримесечие Xiaomi отчита спад на нетната печалба с 57% до 4.72 милиарда юана, а приходите намаляват с 11% до 99.14 милиарда юана. Резултатите са по-слаби от очакванията на анализаторите.

Основният проблем идва от бизнеса със смартфони. Заради бума на изкуствения интелект търсенето на чипове памет расте, а цените им се повишават, което увеличава разходите на Xiaomi и намалява печалбата от продажбите на телефони. Освен това конкуренцията в Китай остава много силна.

Продажбите на смартфони са намалели с 12.5%, тъй като компанията е доставила по-малко устройства. В същото време Xiaomi усеща и по-слабо търсене при домакинските уреди, като перални и прахосмукачки, след като държавните субсидии в Китай започват да намаляват.

По-добре се представя бизнесът с електромобили. Приходите от него са нараснали с 5.1% благодарение на увеличените доставки на автомобили.

След публикуването на резултатите акциите на Xiaomi поевтиняха, а от началото на годината компанията е загубила около 24% от пазарната си стойност.