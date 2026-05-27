Вписани са в Търговския регистър промените в Надзорния съвет на БАКБ

На 26 май в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, са вписани промени в състава на Надзорния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ съгласно решения на общото събрание на акционерите на БАКБ от 19 май.

Петър Георгиев Атанасов е освободен като член на Надзорния съвет.

Дейвид Джон Мак е избран за нов член на Надзорния съвет, с мандат до 19 май 2031 година.

Цветелина Бориславова Карагьозова и Мартин Бойчев Ганев са били преизбрани за нов мандат като членове на Надзорния съвет до 19 май 2031 година.

Банката се управлява от тричленен Управителен съвет.

Общото събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка“ АД реши печалбата на БАКБ за финансовата 2025 година, която след данъчно облагане е в размер на 35 646 147.58 лв. (18 225 585.85 евро), да остане като „Неразпределена печалба от предходни периоди“.

Така за поредна година притежателите на такива акции остават без дивидент.