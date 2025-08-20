Денят по диагонал – 20 август 2025 г.

В регионалното министерство били проведени няколко срещи, като министър Иван Иванов възлага процедура по изготвянето на Подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на ВЕЦ и на довеждащ водопровод. Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по Инвестиционната програма, която се финансира от държавния бюджет, като ще получи пълна политическа подкрепа от правителството, за да си преструктурира вече направените предложения и да ги пренасочи преимуществено към ВиК-инфраструктурата.

Столичният квартал „Лозенец“ често е наричан българския „Бевърли хилс“, защото се смята, че там живеят доста популярни и богати хора, а цените на имотите са много високи. Кварталът е много атрактивен и затова става все по-пренаселен. Това има и други негативни последици, като липсата на достатъчно места за паркиране и трудното записване на децата в местните училища. В община „Лозенец“ има общо 14 училища, но само шест от тях са неспециализирани. Сред специализираните са търговско -банковата гимназия, Софийската духовна семинария, гимназията по облекло и тази – по строителство и архитектура. Към общообразователните училища в квартала има свръх наплив.

Правителството възложи на Министерството на транспорта и съобщенията да проведе конкурс за избор на частни оператори, които да извършват железопътни превози в страната. Целта е железницата да стане гръбнак на обществения транспорт, като реформата трябва да приключи до края на годината. Конкурсът ще бъде обявен идната седмица с тримесечен срок за подаване на документи. До 13 декември трябва да бъде избран изпълнител, а година по-късно – да започне реалната дейност. Договорите ще бъдат за 12 години.

Отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ предупреди на Facebook-страницата си за фалшиви профили и сайтове, дублиращи промоции на истински фирми. През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления, или промоции, които измамниците използват, за да заблудят клиенти. Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин и да привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри. Изискват да се плати само с карта.

Авторитарният лидер зависи или от мълчанието на околните, или от подкрепата им. За всички е очевидно, че Пеевски асимилира ГЕРБ. Обикновено привлича към себе си кадри от крими контингента. На практика Пеевски „чисти“ ГЕРБ от най-нискокачествените им активи. Което може би е добра новина за онези, които все още смятат партията на Борисов за европейска партия. Но партията, която прави възможен Пеевски е ГЕРБ. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ предприемачът Искрен Митев, бивш депутат от ПП-ДБ.

Споразумението в Белия дом в понеделник за следващата стъпка – двустранна среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски – изглеждаше почти единодушно постигнато. После дойде руският отговор. „Беше обсъдена идеята, че би било уместно да се проучи възможността за повишаване нивото на представителите на руската и украинската страна“, каза Юрий Ушаков. Нямаше споменаване на двамата лидери по име, нито индикация, че „представителите“ ще бъдат повишени до тяхното равнище.