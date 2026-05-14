Оставка на още един министър от кабинета на Стармър, ще оспорва лидерството му

Това е министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг

Във Великобритания Киър Стармър е изправен пред нарастващ натиск да се оттегли, след като министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг подаде оставка, за да може да оспорва лидерството на премиера.

Стармър сега ще трябва да намери заместник на министъра от кабинета, както и да се пребори с евентуални претенденти за неговия пост като лидер на Лейбъристката партия и респективно премиер на страната.

Стратегията на Уес Стрийтинг е да окаже натиск върху премиера да подаде директно оставка, коментираха политически наблюдатели.

По този начин депутатите от Лейбъристката партия биха могли да избегнат по-болезнения вариант с организиране на надпревара за лидерство.

От Даунинг стрийт обаче вече заявиха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство.

Стрийтинг се нуждае от 81 депутати от Лейбъристката партия – 20% да го подкрепят, ако иска да се противопостави на Стармър в конкурс за лидерство.

Някои негови приближени твърдят, че той разполага с тази бройка. Други кандидати също биха могли да се включат, стига да си осигурят 81 депутати.

Предполага се, че бившият вицепремиер Анджела Рейнър също може да се кандидатира. Надпревара за лидерство може да бъде стартирана и ако Стармър подаде оставка.

По принцип най-безболезненият начин за смяна на лидера е, ако Стармър се съгласи да изготви график за своето оттегляне и след това се проведе надпревара.

Близо 90 депутати поискаха точно това от Стармър, но над 150 депутати изразиха подкрепа за премиера с аргумента, че сега не е най-подходящи момент.

До кризата се стигна след катастрофалната загуба на лейбъристите в изборите миналата седмица.