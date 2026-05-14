РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Доналд Тръмп покани Си в Белия дом през септември, готви се визита на Путин в Пекин

Доналд Тръмп покани Си в Белия дом през септември, готви се визита на Путин в Пекин

Рубио заяви, че американската политика към Тайван „е непроменена“ след срещата на Тръмп със Си, който по-рано предупреди за потенциален конфликт относно Тайван, ако въпросът не бъде решен по подходящ начин

Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер Си Цзинпин при посещението на американския президент Доналд Тръмп, а той определи разговорите им като „страхотни“.

Си Цзинпин и подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света.

„Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме,“ изтъкна още Си, допълвайки:

„Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика категорично могат да вървят ръка за ръка. Да си помагаме да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.“

На свой ред американският президент описа Си като „велик лидер“ и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат „по-добри от всякога“. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември:

„Отношенията между американския и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първия американски посланик в Китай пристига с първия търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история“, отбеляза Тръмп.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че 52-рото Народно събрание ще има волята да гласува промените в Закона за НСО и да свали охраната за депутати?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.