Доналд Тръмп покани Си в Белия дом през септември, готви се визита на Путин в Пекин

Рубио заяви, че американската политика към Тайван „е непроменена“ след срещата на Тръмп със Си, който по-рано предупреди за потенциален конфликт относно Тайван, ако въпросът не бъде решен по подходящ начин

Отношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света, заяви китайският лидер Си Цзинпин при посещението на американския президент Доналд Тръмп, а той определи разговорите им като „страхотни“.

Си Цзинпин и подчерта, че отношенията между Вашингтон и Пекин са най-важните в света тъй като се отнасят до благосъстоянието на двете страни с население от 1,7 милиарда и интересите на над 8 милиарда души по света.

„Трябва да ги изгладим и повече да не ги обтягаме,“ изтъкна още Си, допълвайки:

„Народите на Китай и Съединените щати са велики. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика категорично могат да вървят ръка за ръка. Да си помагаме да успяваме и напредваме за благосъстоянието на целия свят.“

На свой ред американският президент описа Си като „велик лидер“ и заяви, че отношенията между суперсилите ще бъдат „по-добри от всякога“. Тръмп също така покани китайския си колега на посещение в Белия дом през септември:

„Отношенията между американския и китайския народ датират още от основаването на Съединените щати. Първия американски посланик в Китай пристига с първия търговски кораб на тези брегове през 1784 година. Два века и половина по-късно този първи контакт е прераснал в най-значимите отношения в световната история“, отбеляза Тръмп.