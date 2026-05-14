Президентът Илияна Йотова разговаря със студенти от Софийския университет

Да бъдеш честен с аудиторията, е златно правило, за да овладееш ораторското майсторство. Хората винаги усещат лицемерието и неискреността в думите ти. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща със студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които изучават курсовете „Политическа реторика“ и „Комуникационни умения“.

Младежите са от различни специалности – философия, регионално развитие, статистика, анализ на данни, софтуерно инженерство, приложна математика и информационни системи, но ги обединява интересът към ораторското изкуство.

На срещата младежите поставиха различни въпроси, свързани с подготовката на речите на президента, нейния работен график и процеса на взимане на решения.

Пред младите хора Илияна Йотова сподели своя професионален опит и обясни, че независимо какъв пост е заемала, най-важна е била подготовката за всяко отделно събитие – да се проучи значимостта му, каква е аудиторията, кое е най-важното послание, което да стигне до хората. „Трябва да вярваш в това, което казваш, защото ние сме словото, което изричаме“, каза президентът и допълни, че всяко послание трябва да звучи лично.

В разговора студентите повдигнаха теми от вътрешнополитическия дневен ред на България и външната политика на страната. „България отдавна е избрала своя път и той категорично е в Европейския съюз – страната ни трябва със самочувствие да защитава позициите си“, заяви Илияна Йотова.

Държавният глава посочи, че ЕС се нуждае от реформи, за да се върне към идеята на своите създатели за благоденстваща Европа – да засили производството, конкурентоспособността си, финансовата си стабилност.

