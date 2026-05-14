Радан Кънев: Три сценария стоят пред Радев, два са негативни (част 1)

Най-очевидната формула за съдебна реформа пред Радев е ПБ+ГЕРБ=170, смята Радан Кънев

По какъв начин Румен Радев ще сътрудничи с ченгесарските мрежи, които упражняваха властта през Пеевски – това предстои да видим. Положителният сценарий е той да се наложи над службите и да ги реформира. Лошият сценарий е той да се наложи над службите и да злоупотреби с тях. А дали службите ще се наложат над него, както стана с Борисов – това е трети сценарий. Два от три са негативни.

Най-очевидната опция за съдебната реформа е Радев да получи 170 гласа, заедно с ГЕРБ – хем да не си цапа ръцете с ДПС, хем да не прави истински реформи, както би било с ПП и ДБ. А каква ще бъде цената на сътрудничеството с ГЕРБ, това е друга тема.

Предложеният закон за съдебната власт звучи оптимистично и е най-малкото сносен. Той отваря вратата за сътрудничество между ПБ, ПП и ДБ. Отношението на новата власт към този проблем до голяма степен ще определи дали едноличното управление на Радев цели възстановяване на държавността или нейното задълбочаващо се деградиране.

Управлението на държавата до голяма степен зависи от поведението на опозицията. Добри управления се получават от силна власт и силна опозиция.

В ДПС криминалното крило изяде политическото. Изяде правата и свободите.

Чувствам се самотен, когато развивам темата за влиянието на службите върху ВСС.

Борисов е народен артист и заслужава аскеер за цялостно творчество.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ евродепутатът Радан Кънев.

Още от интервюто:

Къде се намира центърът на концентрираната власт днес – в Радев или зад Радев?

Как ще се сработят мрежите на службите с легитимната власт на Румен Радев?

Допустимо ли е в правова държава с разделение на властите тайни служби да контролират ВСС?

Изправени ли сме пред автократичен режим?

За какво говори относителното спокойствие на Борисов и Пеевски по отношение на предстоящата съдебна реформа?

Как и защо кандидатът на ГЕРБ Христо Гаджев остана извън 52-ия парламент?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ