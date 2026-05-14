Делото за катастрофата, при която загина Сияна, продължава на 13 юли

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 13 юли, съобщи БТА, позовавайки се на пресцентъра на Окръжен съд – Плевен. Днес бе десетото поред открито заседание.

Присъстващите в залата частни обвинители, както и останалите страни по делото, изложиха своите становища по исканията на вещото лице, определено да изготви съдебно-медицинската част от назначената комплексна експертиза, като те бяха уважени.

Частният обвинител Николай Попов – бащата на Сияна – представи писмена молба с допълнителни въпроси към комплексната експертиза, които съдът прие. Пред БНР Попов коментира, че и това дело е тръгнало в руслото на всички останали дела – бавно правосъдие, протакане, различни процесуални спънки. По думите му това е „най-вече заради вещите лица и в частност се дължи на експерта Станимир Карапетков. И е добре управляващите да разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите„, подчерта Попов.

Адвокатът на подсъдимия е направил искане за изменение на наложената мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-леката „домашен арест“. Основанията му за това са свързани с твърдения за прекомерно продължително задържане – 13 месеца, при положение че обвиняемият не е осъден и не му е наложено наказание с присъда. Сред мотивите на защитата са и това, че предстоящите процесуално-следствени действия ще доведат до значително удължаване срока на разглеждане и решаване на делото.

Прокуратурата е оспорила искането на защитата, тъй като смята, че не са налице промени в обстоятелствата, въз основа на които е взета настоящата мярка. Становището и на частните обвинители също е било за оставане на настоящата мярка.

Съставът на Плевенския окръжен съд намери, че няма промяна в обстоятелствата, а всички споменати от защитата доводи са обсъждани многократно и също не са нови. И към настоящия момент продължава предположението за съпричастност на подсъдимия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение и не е отпаднала опасността той да се укрие, посочиха от пресцентъра на съда.

Определението, с което Плевенският окръжен съд оставя без уважение искането на защитника на подсъдимия за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, може да се обжалва и протестира пред Апелативния съд във Велико Търново.

На следващото заседание по делото през юли се очаква да бъдат изслушани експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

Тази сутрин преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се събраха граждани, за да заявят своите искания за справедливост по делото.