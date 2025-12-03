Украйна премахна руския от списъка със защитени езици и запази българския

Върховната рада (парламентът) на Украйна прие решение, с което руският език вече не се ползва със специална защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.

Законопроектът беше подкрепен от 264-ма от 450 народни представители.

С приетия закон се актуализира официалният превод на Хартата и се променя списъкът с езици, които подлежат на специална подкрепа.

Според информация, публикувана на сайта на парламента, разпоредбите на документа вече се прилагат за беларуския, българския, гагаузкия, кримскотатарския, новогръцкия, немския, полския, румънския, словашкия, унгарския и иврита.

Народният представител Володимир Вятрович коментира решението в социалната мрежа Facebook, като поясни, че руският език вече не е защитен в Украйна по силата на Европейската харта.

„Върховната рада одобри правилния превод на Хартата и премахна от ратификационния закон руския и несъществуващия молдовски език“, написа той.