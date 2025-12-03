РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Украйна премахна руския от списъка със защитени езици и запази българския

Украйна премахна руския от списъка със защитени езици и запази българския

Върховната рада (парламентът) на Украйна прие решение, с което руският език вече не се ползва със специална защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици.

Законопроектът беше подкрепен от 264-ма от 450 народни представители.

С приетия закон се актуализира официалният превод на Хартата и се променя списъкът с езици, които подлежат на специална подкрепа.

Според информация, публикувана на сайта на парламента, разпоредбите на документа вече се прилагат за беларуския, българския, гагаузкия, кримскотатарския, новогръцкия, немския, полския, румънския, словашкия, унгарския и иврита.

Народният представител Володимир Вятрович коментира решението в социалната мрежа Facebook, като поясни, че руският език вече не е защитен в Украйна по силата на Европейската харта.

„Върховната рада одобри правилния превод на Хартата и премахна от ратификационния закон руския и несъществуващия молдовски език“, написа той.

Вятрович добави, че действието на документа се запазва за всички останали езици, които е обхващал досега, и се разширява, като включва ромски, чешки, кримчацки, караимски и идиш.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.