Министърът на туризма открива „Ваканция&СПА Експо 2026“ и Авто Ретро салон

В 11.00 часа, в Интер Експо Център министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош ще открие международното туристическо изложение „Ваканция&СПА Експо 2026“ и третия Пролетен Авто Ретро салон. Двете събития ще продължат до 14 февруари.

Във „Ваканция&СПА Експо 2026“ ще участват над 250 изложители от Европа, Азия и Африка. Свои щандове ще имат компании от България, Италия, Австрия, Китай, Турция, Сейшели, Мавриций, Виетнам, Финландия, Румъния, Гърция, Сърбия, Алжир, Уганда, Албания, Узбекистан.

Българските общини, участващи в изложението, са над 60, българските хотели – над 90. Освен това близо 20 водещи технологични компании и маркетингови агенции ще изпълнят иновативната зона Digital Box.

Изложбените зали са тематично обособени.

„Зала България“ е посветена на местния туризъм.

В „Зала Европа“ са представени чуждестранни общински структури и бордове по туризъм, български и чуждестранни компании с решения за туристическия бранш, хотели и комплекси за настаняване у нас и Европа, туристически компании за пътувания в Стария континент, компании и доставчици на продукти и услуги.

„Зала Свят“ събира български и международни туристически компании за почивки по света, посолства и други съпътстващи услуги.

През 2025 г. изложението „Ваканция&СПА Експо 2026“ бе посетено от 18 000 души, като в него участваха 240 изложители от 17 държави: Индия, Китай, Танзания, Алжир, Виетнам, Сиера-Леоне, Пакистан, Сърбия, Гърция, Франция, Испания, Румъния, Турция, България, Русия, Египет, Мавриций, Финландия.

В рамките на туристическото изложение ще се проведе и третият Пролетен Авто Ретро салон, организиран от Софийския авто ретро клуб в партньорство с Интер Експо Център.