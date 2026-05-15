Регионалният министър Иван Шишков обеща, че приориретно ще завърши ремонта на пътя Видин – Ботевград

Ботевград

До момента за ремонта на пътя Видин – Ботевград са платени над 595 846 000 евро при предварителна прогноза от 995 823 млн. евро, които трябва да стигнат до края на проекта – юни 2029 година. Понастоящем – за извършване на строително монтажни работи по проекта са планирани 37 981 млн. евро. Тези данни на АПИ цитира регионалният министър Иван Шишков в отговор на въпроса на депутата от „Демократична България“ Любен Иванов.

Шишков подчерта, че ремонтът на пътя е приоритетен за правителството, в държавния бюджет ще бъдат предвидени пари за него и те ще положат усилия той да бъде завършен в най-кратки срокове. Той припомни, че още като служебен министър се е придържал към принципа както да се завършва вече започнато строителство, така и да се допроектира там, където няма изградени участъци.

Регионалният министър уточни и че като народен представител от Враца е провел много срещи с избирателите и знае за проблемите им. Затова, ако не в края на тази седмица, то през следващата ще започне ремонтът на пътя Враца – Монтана. Шишков уточни, че вече е провел разговор с транспортните фирми за обходен маршрут по време на ремонта.

Депутатът от „Демократична България“ Любен Иванов му отговори, че населението на Северозападна България не може да чака и че ремонтът на пътя е въпрос на човешки съдби. Министър Шишков се съгласи с него и потвърди, че неремонтираният път, вместо да носи бизнес, носи смърт. Ето защо го увери, че ремонтът ще бъде завършен в най-кратки срокове.

