Пламен Абровски проведе среща с бивши земеделски министри

Министърът на земеделието Пламен Абровски проведе среща с всички свои предшественици от последните 30 години, като заяви, че има амбицията подобни разговори да се провеждат всеки месец за обмен на експертни мнения и препоръки за сектора. По думите му, всеки от бившите министри може да допринесе с опита и визията си за развитието на българското земеделие и за работата на настоящото ръководство на министерството.

Депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев подчерта, че от съвета не трябва да се очакват политически послания, а единствено експертни предложения за по-добра работа на аграрното министерство.

Абровски обясни, че в следващия програмен период България трябва да изготви национален план, по който Европейската комисия ще даде конкретни препоръки спрямо състоянието на страната и европейските приоритети. Той изтъкна, че напояването ще бъде „абсолютен приоритет“ за министерството.

Министърът каза, че ще бъде удължено действието на Закона за еврото, за да се предотврати безконтролно покачване на цените. Правителството търси механизми за ограничаване на дисбаланса между производителите и търговските вериги, така че българските фермери и преработватели да получават справедлива цена за продукцията си.

Гечев представи и идеята за методика за „справедливи цени“, която вече има готов вариант. Тя предвижда формиране на ориентировъчна цена на база цени на едро, логистика, транспорт, нормални търговски надценки и разходи за реклама. Моделът ще сравнява цените в България с тези в държави като Румъния, Гърция, Франция, Германия и Австрия, като ще отчита разликите в ДДС и покупателната способност.

Идеята не е да се въвеждат ограничения за търговските вериги, а да се създаде повече прозрачност при ценообразуването и да се засили пазарната позиция на производителите и потребителите.