Стотици водачи на мотори протестират в центъра на София

Стотици водачи на мотори се събраха на протест в центъра на София.

Причината за недоволството им е увеличената застраховка „Гражданска отговорност„. Протестът се провежда днес в над 20 места в цялата страна.



Това обясни пред БНР Красимир Пъргов организатор на проявата:



„Застраховките „Гражданска отговорност се повишиха почти двойно – над 80% е според нашите изчисления, а според отговора на институциите, регулиращи този вид бизнес, е между 10% и 13%“, посочи той.



Пъргов посочи и трите исканията на протестиращите, заложени в техния меморандум:



„Първото нещо е да се замразят застраховките на старите нива, докато не се направят анализите и изчисленията, за да се види реално колко трябва да се повиши тази застраховка, а да не се прави „на тъмно“. Второто искане: Тъй като в Кодекса на застраховането гражданската отговорност се казва „гражданска отговорност на автомобилистите“, терминът „мотоциклетист“ го няма никъде в Кодекса на застраховането. Затова трябва да се направи глава в кодекса „гражданска отговорност на мотоциклетистите“, където да се упомене всичко относно временните застраховки, сезонните застраховки и т.н. И третото нещо, което да се направи, е една работна група с участието на държавните институции, със застрахователите и мотористите, за да стигнем до истината“, каза пред БНР Красимир Пъргов, организатор на недоволството на мотористите в София.