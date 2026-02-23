65.6 млн. евро одобри кабинетът за подготовката и провеждането на изборите

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 година. Предвидените средства са в размер на 65 635 300 евро. С тях ще се финансират множество дейности.

Сред тях са подготовкато и отпечатването на избирателните списъци; закупуването и изработването на необходимите изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения; логистичното осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнагражденията на членовете на РИК и СИК; осигуряването на гласуването в чужбина; осигуряването на охранителните мероприятия от МВР; провеждането на разяснителна кампания; обучението на членовете на СИК; осигуряването на дейностите по видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес; организирането на места за гласуване в държавните училища.

Министерският съвет има готовност да осигури допълнителни средства, когато Централната избирателна комисия сключи договори за логистика и техническа поддръжка за специализираните устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на процеса.

Финансирането на разходите за план-сметката по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители ще се осъществява по реда на така наречения удължителен закон за бюджета.