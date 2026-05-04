РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Защо тренировката на гребен тренажор ти носи повече ползи от други популярни кардио упражнения

Защо тренировката на гребен тренажор ти носи повече ползи от други популярни кардио упражнения

Скромният гребен тренажор често остава пренебрегнат и събира прах в ъгъла на фитнеса. Но с включването му в състезания като HYROX, той отново набира популярност.

Причината е проста – може значително да подобри кардио формата ти. Ето основните му предимства:

Какви са ползите от гребния тренажор?

Както повечето интензивни кардио тренировки, гребането е изключително ефективно за повишаване на VO₂ max – способността на сърцето да доставя кислород към мускулите по време на натоварване.

„Гребането активира едновременно много големи мускулни групи (крака, ханш, корем, гръб и ръце), така че сърцето и белите дробове трябва да доставят големи количества кислород при всяко движение“, обяснява треньорът Фарън Морган.

В осемседмично проучване от 2021 г. начинаещи тренират три пъти седмично (две умерени 30-минутни тренировки и една интервална с висока интензивност), като VO₂ max се увеличава с около 10%.

„Тъй като натоварва цялото тяло много бързо, гребният тренажор изкарва фитнеса до краен предел“, казва Морган. Друго изследване показва, че елитни спортисти достигат същия максимален VO₂ както на гребен тренажор, така и на велоергометър.

„Можеш да тренираш с много висока интензивност, защото не си ограничен от собственото си тегло, както при бягането“, казва Камерън Харис.

Например човек с наднормено тегло може да се откаже от бягането заради натоварването върху коленете, преди да достигне максимално натоварване на сърцето и белите дробове. При гребането този проблем почти липсва.

Кои мускули се натоварват?

Гребането е тренировка за цялото тяло. Изследване от 2023 г. показва, че се активират 80–85% от основните мускули – значително повече от бягане на пътека или кростренажор.

Работят:

  • квадрицепси и седалищни мускули (движението назад)
  • задни бедра (стабилизация)
  • корем и гръб (поддържане на стойката)
  • широк гръбен мускул, рамене и бицепси (дърпане)
  • мускули на раменния пояс и предмишниците (стабилност)

Слабите седалищни или задни бедра могат да натоварят кръста, затова често се добавят силови упражнения за баланс и превенция на травми.

Как да пазиш коленете и ханша

„При правилна техника гребането е щадящо за ставите“, казва треньорът Арън МакКълок.

Проучване от 2022 г. показва, че при хора с лека артроза на коляното гребането намалява болката и укрепва мускулите.

Но лошата техника може да доведе до проблеми:

  • прегърбване
  • разтваряне на коленете
  • прекалено дълбоко сгъване

Съвети:

  • увеличавай натоварването постепенно (до 10% седмично)
  • спазвай правилната последователност: крака → тяло → ръце
  • разтягай тазобедрените мускули и укрепвай задната верига

Как се сравнява с други кардио уреди?

Всеки уред има своето място, но гребният тренажор се отличава:

  • SkiErg – натоварва основно горната част
  • Кростренажор – щадящ, но по-малко интензивен
  • Пътека – натоварва главно краката

Проучване от 2021 г. показва, че гребният тренажор достига същите стойности на VO₂ max като бягането, но с предимството, че ангажира цялото тяло.

Четете още: 5 упражнения у дома, които стягат отпуснатите ръце след 55

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.