Защо тренировката на гребен тренажор ти носи повече ползи от други популярни кардио упражнения

Скромният гребен тренажор често остава пренебрегнат и събира прах в ъгъла на фитнеса. Но с включването му в състезания като HYROX, той отново набира популярност.

Причината е проста – може значително да подобри кардио формата ти. Ето основните му предимства:

Какви са ползите от гребния тренажор?

Както повечето интензивни кардио тренировки, гребането е изключително ефективно за повишаване на VO₂ max – способността на сърцето да доставя кислород към мускулите по време на натоварване.

„Гребането активира едновременно много големи мускулни групи (крака, ханш, корем, гръб и ръце), така че сърцето и белите дробове трябва да доставят големи количества кислород при всяко движение“, обяснява треньорът Фарън Морган.

В осемседмично проучване от 2021 г. начинаещи тренират три пъти седмично (две умерени 30-минутни тренировки и една интервална с висока интензивност), като VO₂ max се увеличава с около 10%.

„Тъй като натоварва цялото тяло много бързо, гребният тренажор изкарва фитнеса до краен предел“, казва Морган. Друго изследване показва, че елитни спортисти достигат същия максимален VO₂ както на гребен тренажор, така и на велоергометър.

„Можеш да тренираш с много висока интензивност, защото не си ограничен от собственото си тегло, както при бягането“, казва Камерън Харис.

Например човек с наднормено тегло може да се откаже от бягането заради натоварването върху коленете, преди да достигне максимално натоварване на сърцето и белите дробове. При гребането този проблем почти липсва.

Кои мускули се натоварват?

Гребането е тренировка за цялото тяло. Изследване от 2023 г. показва, че се активират 80–85% от основните мускули – значително повече от бягане на пътека или кростренажор.

Работят:

квадрицепси и седалищни мускули (движението назад)

задни бедра (стабилизация)

корем и гръб (поддържане на стойката)

широк гръбен мускул, рамене и бицепси (дърпане)

мускули на раменния пояс и предмишниците (стабилност)

Слабите седалищни или задни бедра могат да натоварят кръста, затова често се добавят силови упражнения за баланс и превенция на травми.

Как да пазиш коленете и ханша

„При правилна техника гребането е щадящо за ставите“, казва треньорът Арън МакКълок.

Проучване от 2022 г. показва, че при хора с лека артроза на коляното гребането намалява болката и укрепва мускулите.

Но лошата техника може да доведе до проблеми:

прегърбване

разтваряне на коленете

прекалено дълбоко сгъване

Съвети:

увеличавай натоварването постепенно (до 10% седмично)

спазвай правилната последователност: крака → тяло → ръце

разтягай тазобедрените мускули и укрепвай задната верига

Как се сравнява с други кардио уреди?

Всеки уред има своето място, но гребният тренажор се отличава:

SkiErg – натоварва основно горната част

– натоварва основно горната част Кростренажор – щадящ, но по-малко интензивен

– щадящ, но по-малко интензивен Пътека – натоварва главно краката

Проучване от 2021 г. показва, че гребният тренажор достига същите стойности на VO₂ max като бягането, но с предимството, че ангажира цялото тяло.

