Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани е хоспитализиран в критично състояние

Бившият кмет на Ню Йорк и близък съюзник на Доналд Тръмп – Руди Джулиани, е приет в болница, съобщи неговият говорител Тед Гудман в социалната платформа Х. По думите му той е в критично, но стабилно състояние.

В публикация американският президент обвини политическите опоненти на 81-годишния Джулиани за влошеното му състояние, отправяйки остри критики към Демократическата партия.

„Каква трагедия е, че той беше третиран толкова лошо от радикално левите лунатици, демократите ВСИЧКИ – И ТОЙ БЕШЕ ПРАВ ЗА ВСИЧКО!“, написа стопанинът на Белия дом в своята собствена социална мрежа Truth Social. „Те измамиха на изборите, изфабрикуваха стотици истории, направиха всичко възможно, за да унищожат нашата нация, а сега вижте Руди. Толкова е тъжно!“

Джулиани стана известен като кмет на Ню Йорк по време на терористичните атаки на 11 септември 2001 г., когато изигра ключова роля в кризисното управление на града. В по-късните години обаче общественият му образ бе засегнат от дейността му като личен адвокат на Тръмп, пише „Политико“.

След изборите през 2020 г. той бе сред водещите фигури в опитите за оспорване на резултатите, довели до победата на Джо Байдън. В резултат на това Джулиани загуби адвокатските си права във Вашингтон и Ню Йорк, бе обвинен по наказателни дела в няколко щата и осъден да плати близо 150 милиона долара обезщетение по дело за клевета.

През миналата година Тръмп му връчи най-високото гражданско отличие в САЩ – „Президентския медал на свободата“.

