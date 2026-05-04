Законопроект на „Демократична България“ предвижда намаляване на държавната администрация с по 5% годишно в следващите 4 години

Опозицията в лицето на „Демократична България“ поставя на изпитание новото парламентарно мнозинство, като предлага идея за постепенно съкращаване на държавната администрация, става ясно от законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Той бе внесен още в първите дни на 52-рото Народно събрание. Това предложение е известно от предишни парламенти, но тогава нямаше мнозинство за приемането му.

От политическата формация предлагат администрацията да бъде намалявана с поне 5% всяка година в рамките на следващите четири години. Освен това се предвижда два пъти годишно да се публикува информация за броя на щатните позиции в министерствата и подчинените им структури, колко от тях са заети, както и колко служители са се пенсионирали.

Според доклад за 2025 г., показващ актуални данни за състоянието на държавната администрация, общият щатен брой е 145 623 души – от тях 108 387 работят в централната администрация, а 37 236 в териториалната. Тези стойности са почти същите като през 2024 г., когато общият брой е бил 145 802, въпреки че в самите мотиви на „Демократична България“ се посочва по-висока цифра – 151 465 души към края на септември 2024 година.

През 2025 г. е имало 12 348 незаети щатни позиции, като близо половината от тях са останали свободни повече от шест месеца. Тези свободни места се разглеждат като възможност за спестяване на бюджетни средства, които често се насочват към увеличаване на заплати и бонуси.

Освен това предложените промени предвиждат изготвяне на годишни или дългосрочни програми за развитие на администрацията, с ясно определени цели, условия за тяхното изпълнение и мерки за по-ефективна работа.