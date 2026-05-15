„Български пощи“ възстановяват услугите за четири държави в Близкия изток

„Български пощи“ възстановяват от 18 май приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман.

През март „Български пощи“ временно преустановиха услугите към редица държави в Близкия изток заради ескалацията на конфликта между Израел и Иран, довела до масови отменени полети и сериозни затруднения във въздушния транспорт.

Конфликтът, започнал в края на февруари 2026 година, предизвика и проблеми в корабоплаването през Ормузкия проток, което допълнително затрудни международните доставки в региона.