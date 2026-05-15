До средата на юни се чака гръцка лаборатория да излезе с резултати за „Кроношпан“ обяви министърът на околната среда

Гръцка акредитирана лаборатория извършва анализ на резултатите от измерване на миризми от производството на „Кроношпан България“ във Велико Търново. Резултатите от анализа се очакват в средата на юни, обяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в отговор на въпрос от страна на Ангел Янчев – депутат от „Възраждане“. Министърът уточни, че след като в началото на годината станало ясно, че има нарушение в комплексното разрешително на предприятието, то на 25 януари 2026 г. едната линия за производство е била пломбирана – положение, в което тя остава и до момента. Другата производствена линия обаче не е била пломбирана, тъй като поради липса на суровини изобщо не е работела, уточни Карамфилова.

През април е извършено пробонабиране и последващ анализ, който в момента се извършва от вече споменатата гръцка акредитирана лаборатория.

Министър Карамфилова обясни, че предприятието е обжалвало пломбирането пред Административния съд в Бургас, но неговото решение е било отменено от Върховния административен съд.

С мотиви за наличие на нови обстоятелства в хода на съдебната процедура по обжалване на мярката на 7 май 2026 г. Административният съд в Бургас отново отменил предварителното изпълнение на наложената мярка. В законоустановения срок определението на съда е обжалвано от Регионалната инспекция в Търново пред ВАС и съгласно АПК министър Карамфилова призна, че очакват незабавно произнасяне на ВАС във връзка с наложената принудителна мярка.

По отношение питането на депутата от „Възраждане“ за комплексното разрешително, издадено на „Кроношпан“, екоминистърът обясни, че в настоящия момент тече процедура за актуализирането му. В новия вариант са включени редица технически мерки, които са предложени не само от страна на оператора във връзка със засилената контролна дейност, но и от Регионалната инспекция. В хода на процедурата са ангажирани и местните власти, включително и общината във Велико Търново, добави министър Карамфилова.

От друга страна тя обърна внимание, че дружеството не е уведомило министерството, така както трябва по закон, за планираните и реализираните промени, свързани с монтажа и експлоатацията на съоръженията. Ето защо от РИОСВ дали предписание и поискали проверка.

Във връзка с твърденията, че „Кроношпан“ е използвал питейна вода в условията на воден режим през лятото на 2025 г., екоминистърът отбеляза, че титуляр на разрешителното за водовземане от язовир „Йовковци“ е ВиК „Йовковци“. Тя добави и че в годишния доклад, който от ВиК „Йовковци“ са представили за 2025 г., докладваното количество вода съответства на поставената норма в комплексното разрешително, но предвид че докладът е публикуван през месец май, министър Карамфилова е дала задача за проверка от страна на Регионалната екоинспекция.

