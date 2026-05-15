„Възраждане“ внася два законопроекта за спешни мерки във връзка с нарастващите цени

Парламентарната група на „Възраждане“ е подготвила два законопроекта, насочени към овладяване на високите цени на храните и регулиране на пазара. Те предвиждат премахване на ДДС за хранителните продукти и отмяна на наредба на Министерство на земеделието, храните и горите, която според партията затруднява директната връзка между производители и потребители. Това беше съобщено от депутата Димо Дренчев по време на брифинг в Народното събрание.

Той подчерта, че до края на парламентарната седмица управляващите не са внесли никакви спешни мерки, както са обещали.

Дренчев разкритикува и решението срокът за предложения по Закона за защита на потребителите и по Закона за защита на конкуренцията да бъде удължен с поне три седмици. Според него проблемът с високите цени е неотложен, тъй като те сериозно намаляват доходите на хората още сега.

