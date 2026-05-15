SEC глобява индийският милиардер Гаутам Адани и племенника му с 18 млн. долара

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) прекрати делото си срещу индийския милиардер Гаутам Адани, който беше обвинен в корупция и измама. Регулаторът прекрати обвиненията срещу Гаутам Адани, неговия племенник Саджар Адани и Adani Green Energy. Съгласно условията на споразумението, те ще трябва да платят глоба от 18 милиона долара.

Според The ​​New York Times, Министерството на правосъдието на САЩ и Службата за контрол на чуждестранните активи, които също провеждат разследвания срещу Гаутам Адани, планират скоро да приключат разследванията си.

Разследването срещу Гаутам Адани – най-богатият човек в Азия, с нетно състояние от над 82 милиарда долара – започна през ноември 2024 година. Той беше обвинен в измама и корупция във връзка с дейността на неговата компания за слънчева енергия Adani Green Energy. 

Индийският милиардер по-късно беше обвинен и в нарушаване на санкциите срещу Иран.

Властите на САЩ обаче вече са готови да оттеглят всички тези обвинения.

Според The ​​New York Times това се е случило, след като Гаутам Адани е наел нов правен екип, воден от Робърт Джуфро-младши, един от личните адвокати на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според съобщения в медиите, адвокатите на индийския милиардер са обещали, че Адани ще инвестира 10 милиарда долара в американската икономика по време на среща с представители на SEC и Министерството на правосъдието на САЩ.

