Двудневното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай се превърна в основна тема в международната преса днес. Наблюдатели обобщават предварителните резултати от разговорите, отбелязвайки, че позициите на САЩ и Китай по редица въпроси остават много различни.

The Wall Street Journal (Ню Йорк, САЩ)

Внимателно организирано посещение прикрива значителни различия в позициите на САЩ и Китай.

Зад помпозността и добродушието се крият значителни различия в това, което двете страни се надяваха да постигнат от срещата на върха и как възприемат отношенията между САЩ и Китай като цяло. Вторият и последен ден послужи като тест дали преговорите могат да доведат до конкретно споразумение. Когато Тръмп напусна Пекин, все още не беше постигнато споразумение.

Синхуа (Пекин, Китай)

Нова парадигма за отношенията между Китай и САЩ започва със съвместни действия

Китайският президент Си Дзинпин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се споразумяха да изградят конструктивни отношения между Китай и САЩ, основани на стратегическа стабилност. Те насочват гигантския кораб на отношенията между Китай и САЩ в правилната посока и внасят стабилност и сигурност в свят, белязан от турбуленция и трансформация. На фона на нарастващата глобална несигурност и ускоряващите се промени, невиждани от век, този консенсус изпраща важно послание: Китай и Съединените щати трябва да изберат диалог пред конфронтация, сътрудничество пред конфликт и стабилност пред турбуленция.

Перспективите за отношенията между Китай и САЩ изглеждат обещаващи. С навлизането им в нов исторически етап и двете страни трябва да останат ангажирани с изграждането на конструктивни отношения, основани на стратегическа стабилност, да засилват диалога, да управляват различията по подходящ начин и да разширяват практическото сътрудничество.

Le Monde (Париж, Франция)

Доналд Тръмп беше посрещнат в Пекин с помпозност и строго предупреждение.

Си Дзинпин се увери, че всичко ще мине с гръм и трясък, като същевременно запази твърда позиция по отношение на Тайван – дневен ред, който определя всички останали отношения с Вашингтон.

В южната част на Пекин, Храмът на небето, с трите си нива конусовидни покриви, покрити с тъмносини керемиди, блести. Императорите от династиите Мин и Цин са идвали тук, за да се молят за изобилна реколта за своя народ. Именно в този храм от 15-ти век Си Дзинпин, въпреки жегата, доведе Доналд Тръмп след два часа и 15 минути разговори между президентите на двете световни сили. Той му напомни за дълбокото историческо значение на Китай. Обясни, че Китайската комунистическа партия е наследник на традиция, в която властта служи на народа.

Държавният глава и ръководител на партията лично придружаваше Тръмп до Забранения град през 2017 година. По време на това посещение, последното на американски президент в Китай преди почти десет години, китайските дипломати отбелязаха колко много Доналд Тръмп оцени помпозността и обстановката, които режимът в Пекин може да покаже по-добре от всеки друг.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Си насочи пистолет към гърдите на Тръмп

Китайският лидер поздрави Тръмп с помпозност. Но по темата за Тайван, Си веднага отправи предизвикателство към президента, казвайки: „Ние сме равни.“ След топло посрещане в Небесния храм, Си Дзинпин веднага прибегна до стратегическа твърдост. Си директно свърза съдбата на свободната островна република (Тайван) с цялостните отношения между Китай и САЩ.

По време на първото президентско посещение на САЩ от 2017 г. насам, и двете страни се стремяха към стабилност в крехките отношения между съперничещите си световни сили. Самият факт, че Тръмп е обсъждал продажбите на оръжие на Тайван с Китай, може да се разглежда като отстъпка. В изявлението от САЩ се казва, че срещата е преминала „добре“. Това не звучи особено ентусиазирано, особено в сравнение с обичайния тон на Вашингтон.

Американският президент очевидно нямаше желание за открита конфронтация в Пекин. По време на банкета той продължи да се заклева, че вярва в единство с Китай.