Мотористи от цялата страна излизат на национален протест

Мотористи от цялата страна излизат на протест като ще блокират за час улици и пътища. Недоволството им е породено от поскъпването на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”.

В София демонстарцията е насрочена за 18.00 часа пред храм-паметника „Свети Александър Невски”. В Пловдив, Бургас, Русе мотористите ще затворят кръгови кръстовища като се очаква да блокират и основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали.

Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни полици, както и за отчитане на реалния рисков профил и годишен пробег на всеки водач.

В отговор на напрежението Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци.