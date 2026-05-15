Турция предлага тръбопровод за гориво за 1.2 милиарда долара за източните съюзници от НАТО

Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1.2 милиарда долара за военни цели, който да помогне за задоволяване на енергийните нужди на съюзниците по източноевропейския фланг на НАТО, твърдят запознати с въпроса лица. След натиск от страна на алианса за разширяване на мрежата от военни тръбопроводи, Анкара предлага новата връзка да бъде построена от Турция до Румъния през България, добавят пожелалите анонимност източници.

Турското предложение към НАТО идва в момент, когато страната се готви да бъде домакин на срещата на върха на алианса през юли. Според запознатите с въпроса лица, тръбопровод за гориво от Турция до Румъния може да струва една пета от вече предложените алтернативи, включително през Гърция или западните съседи на Румъния. Такива маршрути биха били и по-уязвими, тъй като зависят от морския транспорт, добавят те.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и конфликтът в Близкия изток, включително прекъсванията на енергийните доставки, причинени от блокирането на Ормузкия проток, накараха Северноатлантическия блок да укрепи модела си за доставки на гориво, посочват добре информираните източници, подчертавайки значението на устойчивата верига за доставки на разумна цена за източните членове на алианса.

Турция се надява да спечели подкрепата на съюзниците си за предложението, което може да бъде решено преди или по време на срещата на върха в Анкара, съобщават източниците. Планираният тръбопровод няма да бъде достъпен за граждански цели, добавят те, отказвайки да дадат подробности за капацитета му или други детайли, които според тях са класифицирана информация.

Проектът е в допълнение към усилията на източноевропейските страни, включително Полша и Румъния, да бъде разширена мрежата от подземни тръбопроводи за гориво на НАТО от времето на Студената война на изток. Първоначално построена за снабдяване на съюзническите сили по време на война, системата в момента се простира само до Германия.