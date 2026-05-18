Audemars Piguet и Swatch създадоха „Royal pop“ – джобен часовник за 400 долара

Швейцарските производители на часовници Audemars Piguet и Swatch предлагат серията джобни часовници „Royal Pop“ в осем различни цветни дизайна. След поредица от загадъчни реклами във вестници и тийзъри в Instagram, които накараха феновете на часовниците да гадаят какво ще бъде следващото сътрудничество на Swatch, компанията обяви нова колекция часовници, създадена заедно с Audemars Piguet.

Вдъхновена от емблематичните Pop часовници на Swatch от 80-те години и моделите Royal Oak на Audemars Piguet, които дебютират през 1972 г., новата колекция Audemars Piguet x Swatch Royal Pop включва осем джобни часовника с цветни дизайни и осмоъгълни корпуси.

В зависимост от размера, функциите и покритието, часовниците Royal Oak на Audemars Piguet могат да струват от десетки хиляди до стотици хиляди долари. Джобните часовници Audemars Piguet x Swatch Royal Pop ще бъдат значително по-достъпни, когато се появиха в избрани магазини на Swatch от 16 май (събота).

Някои фенове започнали да чакат пред магазина на Swatch на Тайм Скуеър почти седмица преди пускането на часовника. „Тук сме от неделя. След Деня на майката дойдохме направо тук“, казва 35-годишният Арви Валдерама, седнал на сгъваем стол пред магазина заедно с още около сто души.

Версията Lépine, при която коронката е разположена на позиция 12 часа, ще струва 400 долара, а алтернативният стил Savonnette, с коронка на позиция 3 часа, ще бъде на цена от 420 долара. Всеки часовник ще се предлага с кожена връзка от телешка кожа, а допълнително ще има и аксесоари, включително стойка, която го превръща в настолен часовник.

Освен ярко оцветените водоустойчиви корпуси, изработени от Bioceramic, и устойчивото на надраскване сапфирено стъкло, джобните часовници използват версия на механизма Sistem51 на Swatch, разработен преди повече от десетилетие. Той може да се произвежда масово на автоматизирана производствена линия, което намалява разходите. Опростеният механизъм Sistem51 в Royal Pop не разполага с автоматично навиване като оригинала, а използва ръчно навиване с резерв на хода до 90 часа.