Денят по диагонал – 18 май 2026 г.

Министерство на финансите започна подготовката по бюджетната процедура за 2026 година. „Прогресивна България“ ще предложи отпадане на автоматичното увеличение на заплатите за ръководните позиции в държавната администрация, както и ограничаване на възможностите за раздаване на големи бонуси. Модата на бюджетите на кръпки, за които се говори с недомлъвки – свърши!“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг.

Въпросът дали България трябва да придобие обратно „Лукойл Нефтохим Бургас“ отново излезе на преден план заради нестабилните международни пазари, напрежението в Близкия изток и растящите цени на горивата. Повод за подновения дебат стана изказване на особения търговски управител на дружествата на „Лукойл“ в България Румен Спецов, който заяви миналата седмица, че пред страната се открива „исторически шанс“ да върне под държавен контрол най-голямата рафинерия на Балканите.

Преди заминаването си за Берлин за среща с германския канцлер Фридрих Мерц, министър-председателят Румен Радев заяви на летището, че българите ще плащаме вересиите на олигархията и на предишното управление. Според него старата власт е завещала “много неразплатени сметки” и “разплатени големи аванси”, по които не е извършена дейност.

Институтът за пътна безопасност пусна остър доклад до премиера Румен Радев с искане за незабавни персонални и структурни промени в Комисията за финансов надзор. В основата на ултимативния тон е възмущението от безкрайното отлагане на системата „Бонус-Малус“, по която безотговорните водачи плащат по-високи застраховки „Гражданска отговорност“.

Търговските петролни запаси намаляват много бързо, докато доставките от Персийския залив остават затруднени заради войната в Иран, въпреки освобождаването на стратегически резерви от правителствата по света, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол, предаде “Ройтерс”. Според него наличните резерви ще стигнат само за още няколко седмици.