Над 230 000 души ще получат компенсации за високите цени на горивата

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне да изплаща средствата от 19 май, съобщават от социалното министерство.

Утре се очаква от АСП да преведат средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода от 20 до 27 май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 година трябва да е до 652.41 евро. Иначе казано – двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите.

Припомняме, че помощната мярка се активира, ако в продължение на три последователни дни средната цена на дребно на бензин А95 или дизеловото гориво в страната надхвърли 1.60 евро за литър.

На 14 май Конституционният съд се произнесе по въпроса дали мерките срещу ценовия шок при суровия петрол и природния газ, приети от 51-ото Народно събрание през март, противоречат на основния закон. Пакетът от мерки включва създаване на фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високия ДДС заради ръста на цените на горивата. Правителството на Андрей Гюров поиска от КС тълкуване дали мерките противоречат на Конституцията и сега магистратите уважиха искането на служебния кабинет те да бъдат обявени за противоконституционни. Причината – парламентът е прекрачил правомощията си и не е спазил установените правила за управление на държавните финанси, като не се е съобразил как да се харчат държавните пари в период без приет бюджет за 2026 година.