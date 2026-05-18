От ДБ одобряват някои от мерките, предложени от финансовия министър Гълъб Донев





„При едно категорично модернизаторско и реформаторско управление дефицитът може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранция за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията, тъй като харченето, заемите и дефицитът по времето на ГЕРБ и ДПС – Нова начало бяха важен генератор на инфлация. И още нещо. Твърде много оправдания чуваме от новото управление. Сегашната ситуация е сложна, но е напълно решима и ако не я решат, проблемът е само във „техния телевизор“ и никъде другаде“, обясни той.



От ДБ подкрепят част от предложените мерки за ограничаване на разходите в публичния сектор, включително за спиране на автоматичната индексация на депутатските заплати.



„Абсолютно подкрепяме това депутатите да дадем пример с това, че заплатите ни трябва да бъдат „отвързани“ от принципа за автоматично увеличение. Ще имат нашата подкрепа. Когато ще гледаме бюджета перо по перо, трябва всяко едно перо да бъде оптимизирано максимално“, каза Божидар Божанов.



От ДБ ще предложат и свои мерки в следващия бюджет. Сред тях – държавните служители да плащат осигурителните си вноски, освобождаване на пенсионерите в държавната администрация и МВР, ограничаване на разходите в здравеопазването и реформа в ТЕЛК.