РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Георги Пеев забързва бързия интернет до 500 000 души

Георги Пеев интернет

Трябва пълна координация на държавата и институциите за осигуряването на бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. За това се застъпи транспортният министър Георги Пеев след среща за широколентова свързаност. В срещата са участвали още представители на регионалното министерство, Изпълнителна агенция „Електронно управление“, АПИ, както и мобилни оператори.

Подготвен е план с мерки и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проектът да осигури високоскоростен интернет за близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени места в страната, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната.

„По препоръка на министър-председателя извършваме преглед на всички стратегически проекти, включително тези с европейско финансиране. Проектът за високоскоростна свързаност е най-голямата инвестиция в цифрова инфраструктура у нас и трябва да бъде реализиран успешно“, заяви Пеев.

Очаква се министърът да постави въпросите си пред другите ресорни министри на следващи срещи в Министерския съвет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Наложи ли ви се да промените навиците си за пазаруване заради високите цени?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.