Георги Пеев забързва бързия интернет до 500 000 души

Трябва пълна координация на държавата и институциите за осигуряването на бърз интернет и по-добро мобилно покритие в цялата страна. За това се застъпи транспортният министър Георги Пеев след среща за широколентова свързаност. В срещата са участвали още представители на регионалното министерство, Изпълнителна агенция „Електронно управление“, АПИ, както и мобилни оператори.

Подготвен е план с мерки и механизми за по-бърза координация между институциите. Целта е проектът да осигури високоскоростен интернет за близо 500 000 души в отдалечени и слабо населени места в страната, свързване на 185 общини към държавната мрежа и подобряване на мобилното покритие в страната.

„По препоръка на министър-председателя извършваме преглед на всички стратегически проекти, включително тези с европейско финансиране. Проектът за високоскоростна свързаност е най-голямата инвестиция в цифрова инфраструктура у нас и трябва да бъде реализиран успешно“, заяви Пеев.

Очаква се министърът да постави въпросите си пред другите ресорни министри на следващи срещи в Министерския съвет.